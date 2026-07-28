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Головна Спорт ПСЖ долучився до боротьби з Реалом за Родрі

ПСЖ долучився до боротьби з Реалом за Родрі

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2026 11:07
ПСЖ може підписати Родрі через інтерес Реала до Діоманде
Ян Діоманде та Родрі. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Французький "ПСЖ" мав намір підписати контракт із гравцем збірної Кот-д'Івуару Яном Діоманде. Молодий вінгер привернув увагу своєю грою на ЧС-2026. Однак у ці плани втрутився мадридський "Реал".

Діоманде найближчим часом може підписати контракт з іспанським клубом, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на L'Equipe.

Стратегія "ПСЖ" щодо трансферу Яна Діоманде полягала в тому, щоб знизити ціну за гравця. Німецький "РБ Лейпциг" не захотів платити 160 млн євро. За задумом паризького клубу, продавець був би змушений погодитися на умови французів. Але в справу втрутився "Реал".

Родри
Родрі з Кубком світу. Фото: Reuters

 

"ПСЖ" готовий помститися конкуренту

Керівництво французького клубу незадоволене тим, що шанси на трансфер Яна Діоманде помітно знизилися. Натомість парижани хочуть запросити футболіста, на якого також націлений "Реал".

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Йдеться про лідера збірної Іспанії Родрі. Він мріє виступати за мадридський клуб, який не проти підписати досвідченого й титулованого півзахисника. Однак "ПСЖ" збирається запропонувати футболістові умови, від яких він не відмовиться. Залишилося лише переконати "Манчестер Сіті" продати свою зірку.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про те, що Паоло Мальдіні та Леонардо пішли з Федерації футболу Італії через 11 днів роботи там.

Раніше Новини.LIVE писали, що відомий словенський арбітр, який працював на фіналі ЧС-2026, вирішив достроково завершити кар’єру.

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ПСЖ Футбол трансфери Родрі
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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