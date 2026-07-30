Вінісіус вимагає від Реала значну суму за продовження контракту

Тренер "Реала" Жозе Моурінью та Вінісіус. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Історія з продовженням контракту бразильця Вінісіуса з мадридським "Реалом" ще далеко не завершена. Футболіст вперше за кілька місяців погодився піти назустріч клубу. При цьому він висунув умову, яка може не сподобатися президенту "бланкос" Флорентіно Пересу.

Вінісіус хоче отримати від "Реала" десятки мільйонів євро за лояльність, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на журналіста Пепе Альвареса.

Угода 26-річного Вінісіуса з "королівським клубом" діє до літа 2027 року. Бразилець кілька місяців не погоджувався сідати за стіл переговорів з "Реалом" щодо продовження контракту. На цьому тлі з’явилися чутки про інтерес до футболіста з боку лондонського "Арсеналу" та інших клубів.

Вінісіус висунув важливу умову

Однак один із лідерів "бланкос" все ж зробив крок назустріч "Реалу". Його представники заявили, що Вінісіус готовий підписати нову довгострокову угоду з мадридцями. Але за це футболіст вимагає солідний бонус.

Вінісіус хоче отримати від "Реала" підписний бонус у розмірі 80 млн євро. Після отримання цієї одноразової виплати бразилець погодиться підписати новий контракт. Також він хоче, щоб зарплата в "королівському клубі" була збільшена на 30%. Третьою умовою Вінісіуса є отримання 80% прав на використання його іміджевого образу.

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