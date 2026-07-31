Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Левченко исключена из списка участников чемпионата Европы по легкой атлетике

Левченко исключена из списка участников чемпионата Европы по легкой атлетике

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 09:18
Левченко исключили из списка участниц чемпионата Европы по прыжкам в высоту
Украинская спортсменка Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou/. Коллаж: Новини.LIVE

Чемпионат Европы по легкой атлетике пройдет с 10 по 16 августа в английском Бирмингеме. Украину в прыжках в высоту могли представлять сразу четыре спортсменки. Однако участие в турнире примут только две из них. 

Юлия Левченко и Екатерина Табашник пропустят турнир, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на World Athletics

Квалификация на чемпионат Европы по легкой атлетике завершилась 26 июля. Прямым нормативом оказалась высота 1,94 м. Его сумели выполнить только 10 спортсменок, которые примут участие в соревновании. Остальные участницы попадут на турнир в соответствии с рейтингом World Athletics

Чемпионат Европы по легкой атлетике
Заявка на чемпионат Европы по легкой атлетике (прыжки в высоту у женщин). Фото: скриншот World Athletics

Амбиции Магучих и травма Левченко 

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих готовится к турниру в статусе действующей чемпионки. Она побеждала на Евро-2022 в Мюнхене и Евро-2024 в Риме. Также Украину на соревновании представит Ирина Геращенко, которая на прошлом чемпионате завоевала "бронзу". 

Не сможет участвовать в турнире Юлия Левченко. Она удачно начала сезон с побед на январском турнире в Коттбусе и Вайнхайме, а также с серебряной медали на зимнем чемпионате мира в помещении в Торуни с результатом 1,99 м. Помимо этого, она праздновала успех на этапе Бриллиатовой лиги в Сямене в конце мая 2026 года. Юлия выполнила норматив на чемпионат Европы, однако летом получила бытовую травму, после которой продолжает восстанавливаться. 

Читайте также:

Главными конкурентками Ярославы Магучих и Ирины Геращенко станут Ангелина Топич (Сербия), Мария Жодзик (Польша) и Кристина Хонзель (Германия). Основная соперница украинок Никола Олислагерс из Австралии по понятным причинам в турнире участия не примет. 

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал о том, сколько олимпийская чемпионка Ярослава Магучих зарабатывает в год

Также Новини.LIVE сообщали, что в испанской "Жироне" приняли важное решение по поводу того, где Владислав Ванат будет играть в следующем сезоне. 

Ярослава Магучих Юлия Левченко Легкая атлетика
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации