Левченко получила бытовую травму перед важными соревнованиями

Левченко получила неожиданную травму и может завершить сезон
Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко сообщила о вынужденной паузе в выступлениях из-за травмы. Легкоатлетка отметила, что травму она получила не во время тренировок или соревнований.
Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram спортсменки.
Левченко рассказала о неожиданной травме
Левченко записала видеообращение для своих подписчиков, в котором объяснила причины своего отсутствия на последних турнирах. По словам спортсменки, травма оказалась бытовой.
Впоследствии легкоатлетка вспомнила, что подобные случаи уже случались в ее карьере, ведь часть предыдущих травм она также получала вне спортивных арен.
Легкоатлетка добавила, что теперь сосредоточится на восстановлении и укреплении спины. В то же время она подчеркнула, что сохраняет позитивный настрой и спокойно воспринимает ситуацию.
Что будет с летним сезоном
Левченко пока не готова говорить о конкретных сроках возвращения к соревнованиям. Из-за травмы ее дальнейший календарь стартов может быть изменен.
В то же время украинка положительно оценила уже пройденную часть летнего сезона. По ее словам, этот год получился насыщенным и интересным, а нынешние трудности стали еще одним вызовом, который необходимо преодолеть.
Левченко является одной из самых титулованных украинских прыгуний в высоту. В разные годы она становилась призером чемпионатов мира и Европы, а также представляла Украину на Олимпийских играх.
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