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Главная Спорт Левченко получила неожиданную травму и может завершить сезон

Левченко получила неожиданную травму и может завершить сезон

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Дата публикации 19 июня 2026 23:00
Левченко получила бытовую травму перед важными соревнованиями
Юлия Левченко. Фото: Reuters

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко сообщила о вынужденной паузе в выступлениях из-за травмы. Легкоатлетка отметила, что травму она получила не во время тренировок или соревнований.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram спортсменки.

Юлия Левченко
Юлия Левченко. Фото: Reuters

Левченко рассказала о неожиданной травме

Левченко записала видеообращение для своих подписчиков, в котором объяснила причины своего отсутствия на последних турнирах. По словам спортсменки, травма оказалась бытовой.

Впоследствии легкоатлетка вспомнила, что подобные случаи уже случались в ее карьере, ведь часть предыдущих травм она также получала вне спортивных арен.

Легкоатлетка добавила, что теперь сосредоточится на восстановлении и укреплении спины. В то же время она подчеркнула, что сохраняет позитивный настрой и спокойно воспринимает ситуацию.

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Что будет с летним сезоном

Левченко пока не готова говорить о конкретных сроках возвращения к соревнованиям. Из-за травмы ее дальнейший календарь стартов может быть изменен.

В то же время украинка положительно оценила уже пройденную часть летнего сезона. По ее словам, этот год получился насыщенным и интересным, а нынешние трудности стали еще одним вызовом, который необходимо преодолеть.

Левченко является одной из самых титулованных украинских прыгуний в высоту. В разные годы она становилась призером чемпионатов мира и Европы, а также представляла Украину на Олимпийских играх.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о реакции бывшего футболиста сборной Украины на очередные взрывы в Москве.

Также Новини.LIVE писал, что руководство «Челси» рассматривает возможность потратить значительные средства на урегулирование ситуации, связанной с Михаилом Мудриком.

Юлия Левченко прыжки в высоту Сборная Украины по легкой атлетике
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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