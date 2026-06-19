Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Левченко отримала несподівану травму і може завершити сезон

Левченко отримала несподівану травму і може завершити сезон

Ua ru
Дата публікації: 19 червня 2026 23:00
Левченко отримала побутову травму перед важливими змаганнями
Юлія Левченко. Фото: Reuters

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко повідомила про вимушену паузу у виступах через травму. Легкоатлетка зазначила, що ушкодження вона отримала не під час тренувань чи змагань.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram спортсменки.

Юлия Левченко
Юлія Левченко. Фото: Reuters

Левченко розповіла про несподівану травму

Левченко записала відеозвернення для своїх підписників, у якому пояснила причини відсутності на останніх турнірах. За словами спортсменки, травма виявилася побутовою.

Згодом легкоатлетка пригадала, що подібні випадки вже траплялися в її кар'єрі, адже частину попередніх ушкоджень вона також отримувала поза спортивними аренами.

Легкоатлетка додала, що тепер зосередиться на відновленні та зміцненні спини. Водночас вона наголосила, що зберігає позитивний настрій і спокійно сприймає ситуацію.

Читайте також:

Що буде з літнім сезоном

Левченко поки не готова говорити про конкретні терміни повернення до змагань. Через травму її подальший календар стартів може зазнати змін.

Водночас українка позитивно оцінила вже пройдену частину літнього сезону. За її словами, цей рік вийшов насиченим і цікавим, а нинішні труднощі стали ще одним викликом, який необхідно подолати.

Левченко є однією з найтитулованіших українських стрибунок у висоту. У різні роки вона ставала призеркою чемпіонатів світу та Європи, а також представляла Україну на Олімпійських іграх.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про реакцію колишнього футболіста збірної України на чергові вибухи в Москві.

Також Новини.LIVE писав, що керівництво "Челсі" розглядає можливість витратити великі кошти для вирішення ситуації, пов'язаної з Михайлом Мудриком.

Юлія Левченко стрибки у висоту Збірна України з легкої атлетики
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації