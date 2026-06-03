Левченко перемогла на престижному турнірі з легкої атлетики

Юлія Левченко. Фото: Reuters

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко здобула перемогу на престижному турнірі золотого рівня Світового континентального туру Paavo Nurmi Games у фінському Турку. Для спортсменки це вже друга міжнародна перемога в літньому сезоні.

Про успішний виступ українки повідомив портал Новини.LIVE.

Юлія Левченко. Фото: Reuters

Левченко виграла турнір у Турку

До змагань у Фінляндії Левченко підходила після четвертого місця на етапі Діамантової ліги в Рабаті, де показала результат 1,91 м. Після турніру спортсменка пояснила свій виступ проблемами зі здоров’ям.

У Турку Левченко впевнено розпочала змагання, без помилок подолавши стартові висоти, включно з планкою на 1,87 м. Висоти 1,91 м та 1,94 м українка подолала з других спроб.

Після цього в боротьбі за перемогу залишилися лише дві спортсменки — Левченко та представниця Ямайки Ламара Дістін. Вирішальною стала висота 1,97 м, яку українка підкорила з третьої спроби. Її суперниця не змогла взяти планку, що гарантувало Юлії перше місце.

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Після перемоги Левченко спробувала покращити свій результат. Спочатку українка штурмувала висоту 2,00 м, а потім перенесла останню спробу на 2,03 м, що могло стати новим особистим рекордом. Однак підкорити планку не вдалося.

1. Юлія Левченко (Україна) — 1,97 м

2. Ламара Дістін (Ямайка) — 1,94 м

3-4. Луїза Екман (Швеція) — 1,91 м

3-4. Елла Міккола (Фінляндія) — 1,91 м

Це вже друга перемога Юлії Левченко в літньому сезоні-2026. Раніше українка тріумфувала на етапі Діамантової ліги у китайському Сямені, де підкорила висоту 1,99 м.

Юлія Левченко — 28-річна українська стрибунка у висоту, срібна призерка чемпіонату світу 2017 року та багаторазова призерка міжнародних турнірів. Представляє Україну на світовому рівні з 2014 року та є однією з найуспішніших українських легкоатлеток свого покоління.

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