Левченко победила на престижном турнире по легкой атлетике

Юлия Левченко. Фото: Reuters

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко одержала победу на престижном турнире золотого уровня Мирового континентального тура Paavo Nurmi Games в финском Турку. Для спортсменки это уже вторая международная победа в летнем сезоне.

Об успешном выступлении украинки сообщил портал Новини.LIVE.

Юлия Левченко. Фото: Reuters

Левченко выиграла турнир в Турку

К соревнованиям в Финляндии Левченко подходила после четвертого места на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате, где показала результат 1,91 м. После турнира спортсменка объяснила свое выступление проблемами со здоровьем.

В Турке Левченко уверенно начала соревнования, без ошибок преодолев стартовые высоты, включая планку на 1,87 м. Высоты 1,91 м и 1,94 м украинка преодолела со вторых попыток.

После этого в борьбе за победу остались только две спортсменки - Левченко и представительница Ямайки Ламара Дистин. Решающей стала высота 1,97 м, которую украинка покорила с третьей попытки. Ее соперница не смогла взять планку, что гарантировало Юлии первое место.

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После победы Левченко попыталась улучшить свой результат. Сначала украинка штурмовала высоту 2,00 м, а затем перенесла последнюю попытку на 2,03 м, что могло стать новым личным рекордом. Однако покорить планку не удалось.

1. Юлия Левченко (Украина) — 1,97 м

2. Ламара Дистин (Ямайка) — 1,94 м

3-4. Луиза Экман (Швеция) — 1,91 м

3-4. Элла Миккола (Финляндия) — 1,91 м

Это уже вторая победа Юлии Левченко в летнем сезоне-2026. Ранее украинка торжествовала на этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямэне, где покорила высоту 1,99 м.

Юлия Левченко — 28-летняя украинская прыгунья в высоту, серебряный призер чемпионата мира 2017 года и многократный призер международных турниров. Представляет Украину на мировом уровне с 2014 года и является одной из самых успешных украинских легкоатлеток своего поколения.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о возможном трансфере Дениса Попова в Серию А, где за украинским защитником внимательно следят представители "Аталанты". Переход может состояться уже во время ближайшего трансферного окна при условии договоренности между клубами.

Также Новини.LIVE писал о стремительном росте стоимости Матвея Пономаренко на футбольном рынке. Нападающий киевского "Динамо" благодаря своим выступлениям вошел в число украинских игроков, которые больше всего прибавили в цене за последний период.