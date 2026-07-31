Левченко виключили зі списку учасниць чемпіонату Європи зі стрибків у висоту

Українська спортсменка Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou/. Колаж: Новини.LIVE

Чемпіонат Європи з легкої атлетики відбудеться з 10 по 16 серпня в англійському Бірмінгемі. Україну у стрибках у висоту могли представляти одразу чотири спортсменки. Однак у турнірі візьмуть участь лише дві з них.

Юлія Левченко та Катерина Табашник пропустять турнір, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на World Athletics.

Кваліфікація на чемпіонат Європи з легкої атлетики завершилася 26 липня. Прямим нормативом виявилася висота 1,94 м. Його змогли виконати лише 10 спортсменок, які візьмуть участь у змаганнях. Решта учасниць потраплять на турнір відповідно до рейтингу World Athletics.

Заявка на чемпіонат Європи з легкої атлетики (стрибки у висоту серед жінок). Фото: скриншот World Athletics

Амбіції Магучіх і травма Левченко

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх готується до турніру в статусі чинної чемпіонки. Вона перемагала на Євро-2022 у Мюнхені та Євро-2024 у Римі. Також Україну на змаганнях представлятиме Ірина Геращенко, яка на минулому чемпіонаті завоювала "бронзу".

Не зможе взяти участь у турнірі Юлія Левченко. Вона вдало розпочала сезон із перемог на січневому турнірі в Коттбусі та Вайнхаймі, а також зі срібної медалі на зимовому чемпіонаті світу в приміщенні в Торуні з результатом 1,99 м. Окрім того, вона здобула перемогу на етапі Діамантової ліги у Сямені наприкінці травня 2026 року. Юлія виконала норматив на чемпіонат Європи, проте влітку отримала побутову травму, після якої продовжує відновлюватися.

Читайте також:

Головними конкурентками Ярослави Магучіх та Ірини Геращенко стануть Ангеліна Топіч (Сербія), Марія Жодзік (Польща) та Крістіна Гонзель (Німеччина). Головна суперниця українок Нікола Оліслагерс з Австралії зі зрозумілих причин у турнірі не братиме участі.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав про те, скільки олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх заробляє на рік.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в іспанській "Жироні" ухвалили важливе рішення щодо того, де Владислав Ванат гратиме в наступному сезоні.

Ваша пробна версія Premium закінчилася