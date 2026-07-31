Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Левченко виключена зі списку учасників чемпіонату Європи з легкої атлетики

Левченко виключена зі списку учасників чемпіонату Європи з легкої атлетики

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2026 09:18
Левченко виключили зі списку учасниць чемпіонату Європи зі стрибків у висоту
Українська спортсменка Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou/. Колаж: Новини.LIVE

Чемпіонат Європи з легкої атлетики відбудеться з 10 по 16 серпня в англійському Бірмінгемі. Україну у стрибках у висоту могли представляти одразу чотири спортсменки. Однак у турнірі візьмуть участь лише дві з них.

Юлія Левченко та Катерина Табашник пропустять турнір, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на World Athletics.

Кваліфікація на чемпіонат Європи з легкої атлетики завершилася 26 липня. Прямим нормативом виявилася висота 1,94 м. Його змогли виконати лише 10 спортсменок, які візьмуть участь у змаганнях. Решта учасниць потраплять на турнір відповідно до рейтингу World Athletics.

Чемпионат Европы по легкой атлетике
Заявка на чемпіонат Європи з легкої атлетики (стрибки у висоту серед жінок). Фото: скриншот World Athletics

Амбіції Магучіх і травма Левченко

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх готується до турніру в статусі чинної чемпіонки. Вона перемагала на Євро-2022 у Мюнхені та Євро-2024 у Римі. Також Україну на змаганнях представлятиме Ірина Геращенко, яка на минулому чемпіонаті завоювала "бронзу".

Не зможе взяти участь у турнірі Юлія Левченко. Вона вдало розпочала сезон із перемог на січневому турнірі в Коттбусі та Вайнхаймі, а також зі срібної медалі на зимовому чемпіонаті світу в приміщенні в Торуні з результатом 1,99 м. Окрім того, вона здобула перемогу на етапі Діамантової ліги у Сямені наприкінці травня 2026 року. Юлія виконала норматив на чемпіонат Європи, проте влітку отримала побутову травму, після якої продовжує відновлюватися.

Читайте також:

Головними конкурентками Ярослави Магучіх та Ірини Геращенко стануть Ангеліна Топіч (Сербія), Марія Жодзік (Польща) та Крістіна Гонзель (Німеччина). Головна суперниця українок Нікола Оліслагерс з Австралії зі зрозумілих причин у турнірі не братиме участі.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав про те, скільки олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх заробляє на рік.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в іспанській "Жироні" ухвалили важливе рішення щодо того, де Владислав Ванат гратиме в наступному сезоні.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробная версия Premium закончилась

Ярослава Магучіх Юлія Левченко Легка атлетика
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації