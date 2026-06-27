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Головна Спорт Дорощук встановив рекорд сезону, Геращенко здобула перемогу на меморіалі Лонського

Дорощук встановив рекорд сезону, Геращенко здобула перемогу на меморіалі Лонського

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2026 22:59
Дорощук показав найкращий результат сезону у світі, Геращенко виграла меморіал Лонського
Олег Дорощук та Ірина Геращенко. Фото: Reuters

Українські стрибуни у висоту Олег Дорощук та Ірина Геращенко стали переможцями меморіалу Віталія Лонського, який відбувся в Бердичеві. Дорощук не лише здобув золоту медаль, а й показав найкращий результат сезону у світі.

Про підсумки турніру повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Дорощук очолив світовий сезон

Дорощук розпочав виступ із висоти 2,05 м і впевнено дістався вирішальних стрибків. На позначці 2,24 м українець використав три спроби, після чого з другої спроби підкорив 2,27 м і гарантував собі перемогу.

У статусі чемпіона турніру Дорощук із першої спроби взяв 2,30 м, а потім із другої — 2,33 м. Цей результат став найкращим у світовому сезоні. Спроби встановити особистий рекорд на висоті 2,35 м виявилися невдалими.

Друге місце посів Дмитро Нікітін із результатом 2,24 м, а бронзову нагороду здобув Вадим Кравчук, який підкорив 2,21 м.

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Геращенко виграла без жодної помилки

У жіночому секторі перемогу здобула бронзова призерка Олімпійських ігор-2024 Ірина Геращенко. Вона безпомилково підкорила висоти 1,78 м, 1,81 м, 1,84 м, 1,87 м та 1,92 м, не залишивши шансів суперницям.

Після переможного стрибка українка замовила висоту 1,97 м, однак тричі не змогла її подолати. Для Геращенко цей успіх став першою перемогою на меморіалі Віталія Лонського.

Срібною призеркою стала Лілія Клінцова з результатом 1,84 м, а бронзу виборола 17-річна Меланія Вакуліна, яка встановила особистий рекорд — 1,81 м.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про головні підсумки 16-го дня чемпіонату світу 2026 року.

Також Новини.LIVE писав про розклад матчів 17-го ігрового дня світової першості. Центральними подіями мали стануть поєдинки за участю Англії, Хорватії та Португалії.

Ірина Геращенко стрибки у висоту Олег Дорощук
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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