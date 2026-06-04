Геращенко після тривалої перерви повернулась та знову перемагає

Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко знову піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу після тривалої перерви у кар'єрі. Бронзова призерка Олімпійських ігор-2024 повернулася до міжнародних стартів після народження дитини та вже встигла здобути важливу перемогу.

Про успішний камбек спортсменки повідомив портал Новини.LIVE.

Ірина Геращенко. Фото: instagram.com/gerashchenkoi

Непросте повернення Геращенко

Після Олімпійських ігор-2026, де українка виборола бронзову нагороду, Геращенко взяла паузу в кар'єрі. За цей час спортсменка стала мамою та повністю присвятила себе родині.

Поки Ірина була відсутня на міжнародній арені, статус другого номера збірної України закріпила за собою Юлія Левченко. Багаторічна партнерка та подруга Геращенко регулярно підтримувала спортсменку й навіть навідувала її після народження дитини.

Повернення до професійного спорту виявилося непростим. Після тривалої перерви Геращенко довелося фактично заново набирати форму та проходити складний етап відновлення фізичних кондицій.

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Перший успіх після паузи

У травні 2026 року українка здобула своє перше міжнародне золото після народження дитини. Геращенко стала переможницею етапу Континентального туру в польському Білостоці.

Ця перемога стала для спортсменки першою на міжнародних турнірах з вересня 2024 року, коли вона тріумфувала на турнірі Гран-прі Ломбардії.

Успішний виступ підтвердив, що одна з найсильніших українських легкоатлеток поступово повертається до своїх найкращих кондицій і готова знову боротися за нагороди на найвищому рівні.

Ірина Геращенко — 31-річна українська стрибунка у висоту, бронзова призерка Олімпійських ігор 2026 року, багаторазова призерка міжнародних турнірів та чемпіонатів. Протягом багатьох років входить до числа лідерок світових стрибків у висоту та є однією з найуспішніших українських легкоатлеток сучасності.