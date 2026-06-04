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Главная Спорт Геращенко после длительного перерыва вернулась и снова побеждает

Геращенко после длительного перерыва вернулась и снова побеждает

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Дата публикации 4 июня 2026 07:46
Геращенко после длительного перерыва вернулась и снова побеждает
Ирина Геращенко. Фото: instagram.com/gerashchenkoi

Украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко снова поднялась на высшую ступеньку пьедестала после длительного перерыва в карьере. Бронзовый призер Олимпийских игр-2024 вернулась к международным стартам после рождения ребенка и уже успела одержать важную победу.

Об успешном камбэке спортсменки сообщил портал Новини.LIVE.

Ирина Геращенко
Ирина Геращенко. Фото: instagram.com/gerashchenkoi

Непростое возвращение Геращенко

После Олимпийских игр-2026, где украинка завоевала бронзовую награду, Геращенко взяла паузу в карьере. За это время спортсменка стала мамой и полностью посвятила себя семье.

Пока Ирина отсутствовала на международной арене, статус второго номера сборной Украины закрепила за собой Юлия Левченко. Многолетняя партнерша и подруга Геращенко регулярно поддерживала спортсменку и даже навещала ее после рождения ребенка.

Возвращение в профессиональный спорт оказалось непростым. После длительного перерыва Геращенко пришлось фактически заново набирать форму и проходить сложный этап восстановления физических кондиций.

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Первый успех после паузы

В мае 2026 года украинка получила свое первое международное золото после рождения ребенка. Геращенко стала победительницей этапа Континентального тура в польском Белостоке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эта победа стала для спортсменки первой на международных турнирах с сентября 2024 года, когда она триумфовала на турнире Гран-при Ломбардии.

Успешное выступление подтвердило, что одна из сильнейших украинских легкоатлеток постепенно возвращается к своим лучшим кондициям и готова снова бороться за награды на самом высоком уровне.

Ирина Геращенко — 31-летняя украинская прыгунья в высоту, бронзовый призер Олимпийских игр 2026 года, многократный призер международных турниров и чемпионатов. В течение многих лет входит в число лидеров мировых прыжков в высоту и является одной из самых успешных украинских легкоатлеток современности.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об интересе со стороны "Аталанты" к центрбеку киевского "Динамо" Денису Попову. Представители итальянского клуба рассматривают украинца как одного из футболистов, способных усилить оборонительное звено команды.

Также Новини.LIVE писал о существенном прогрессе Матвея Пономаренко, который отразился и на его трансферной оценке. Благодаря удачному сезону форвард киевлян стал одним из самых подорожавших молодых игроков Украины.

спортсменка Ирина Геращенко Легкая атлетика прыжки в высоту
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
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