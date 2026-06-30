Снігур вибила Світоліну з Вімблдона, Костюк вийшла до другого кола

Українка Снігур сенсаційно вибила Світоліну з Вімблдону
Дар'я Снігур стала авторкою головної сенсації першого ігрового дня Вімблдона-2026. Українка вибила з турніру свою співвітчизницю Еліну Світоліну.
Також на турнірі стартувала Марта Костюк, яка впевнено обіграла суперницю, повідомляє портал Новини.LIVE.
Снігур здійснила камбек проти Світоліної
Поєдинок між двома українками завершився перемогою Снігур у двох сетах — 7:5, 6:2. Початок зустрічі складався на користь Світоліної, яка повела 4:0 у першій партії, однак не змогла втримати перевагу. Снігур виграла сім із наступних восьми геймів, забрала сет, а в другій партії вже повністю контролювала перебіг гри.
Для Світоліної ця поразка стала другою поспіль на турнірах Великого шолома. Перед Вімблдоном вона поступилася Марті Костюк у чвертьфіналі Ролан Гаррос.
До цих двох матчів Еліна не програвала українським тенісисткам на турнірах Великого шолома.
Еліна Світоліна — Дар'я Снігур — 5:7, 2:6.
Костюк впевнено пройшла до другого кола
Марта успішно розпочала виступ на Вімблдоні, обігравши аргентинку Надію Подороську, яка посідає 574-те місце у світовому рейтингу. Для тенісисток це була перша очна зустріч.
Українка вп'яте в кар'єрі подолала стартовий раунд Вімблдона та продовжила боротьбу за титул. У другому колі Костюк зустрінеться з росіянкою Анною Блінковою, яка в першому раунді вибила іншу представницю України — Юлію Стародубцеву.
Марта Костюк — Надія Подороська — 6:1, 6:2.
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