Снігур вибила Світоліну з Вімблдона, Костюк вийшла до другого кола

Марта Костюк, Еліна Світоліна та Дар'я Снігур. Фото: Reuters

Дар'я Снігур стала авторкою головної сенсації першого ігрового дня Вімблдона-2026. Українка вибила з турніру свою співвітчизницю Еліну Світоліну.

Також на турнірі стартувала Марта Костюк, яка впевнено обіграла суперницю, повідомляє портал Новини.LIVE.

Снігур здійснила камбек проти Світоліної

Поєдинок між двома українками завершився перемогою Снігур у двох сетах — 7:5, 6:2. Початок зустрічі складався на користь Світоліної, яка повела 4:0 у першій партії, однак не змогла втримати перевагу. Снігур виграла сім із наступних восьми геймів, забрала сет, а в другій партії вже повністю контролювала перебіг гри.

Для Світоліної ця поразка стала другою поспіль на турнірах Великого шолома. Перед Вімблдоном вона поступилася Марті Костюк у чвертьфіналі Ролан Гаррос.

До цих двох матчів Еліна не програвала українським тенісисткам на турнірах Великого шолома.

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Еліна Світоліна — Дар'я Снігур — 5:7, 2:6.

Костюк впевнено пройшла до другого кола

Марта успішно розпочала виступ на Вімблдоні, обігравши аргентинку Надію Подороську, яка посідає 574-те місце у світовому рейтингу. Для тенісисток це була перша очна зустріч.

Українка вп'яте в кар'єрі подолала стартовий раунд Вімблдона та продовжила боротьбу за титул. У другому колі Костюк зустрінеться з росіянкою Анною Блінковою, яка в першому раунді вибила іншу представницю України — Юлію Стародубцеву.

Марта Костюк — Надія Подороська — 6:1, 6:2.

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