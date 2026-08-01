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Главная Спорт Мудрик может покинуть Челси несмотря на возвращение в футбол

Мудрик может покинуть Челси несмотря на возвращение в футбол

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2026 11:28
Мудрик может уйти из Челси перед стартом нового сезона
Тренер Хаби Алонсо и Михаил Мудрик. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Дисквалификацию вингера сборной Украины Михаила Мудрика официально подошла к концу. Его представители заключили мирное соглашение с руководством Всемирного антидопингового агентства (WADA). Это означает, что футболист может вернуться на поле. 

Мудрик уже прибыл на базу "Челси", но через несколько недель может перейти в другую команду, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Фабрицио Романо. 

Тренерский штаб "Челси" оценит состояние, в котором находится Михаил Мудрик. Украинский футболист не принимал участия в официальных матчах с ноября 2024 года. Его контракт с "синими" действует до лета 2031 года, но не исключено, что вингер сменит клуб в ближайшее время. 

"Челси" может отдать Михаила Мудрика в аренду в другую команду, где он получит регулярную игровую практику. Речь о полноценной продаже прав на украинца не идет, однако ему будет сложно выиграть конкуренцию за место в основе "синих". 

Как удалось оправдать Мудрика 

В правилах WADA произошло изменение технического регламента. Это означает, что количество запрещенного препарата, которое было обнаружено в крови Михаила Мудрика, больше не является критическим и не может служить поводом для дисквалификации. 

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Изменения не относятся к старым делам WADA, однако адвокаты украинца договорились с Агентством о том, что вингер "Челси" может продолжить карьеру. Спор был улажен мирно. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что легкоатлетка Юлия Левченко не смогла поехать на чемпионат Европы по прыжка в высоту, который пройдет в Великобритании. 

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, как изменились гонорары боксера Александра Усика после того, как он перешел в сверхтяжелый дивизион. 

Михаил Мудрик Футбол трансферы Челси
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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