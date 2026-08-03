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Головна Спорт Шевченко припинив спілкування з колишніми партнерами по Мілану

Шевченко припинив спілкування з колишніми партнерами по Мілану

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2026 09:46
Шевченко не має наміру й надалі спілкуватися з Мальдіні
Паоло Мальдіні, Леонардо та Андрій Шевченко. Фото: Getty Images. Колаж: Новини.LIVE

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував скандал в італійському футболі. Йдеться про відставку Паоло Мальдіні з посади технічного директора "скуадри адзурри". У цю справу виявився вплутаний російський букмекер.

Шевченко зізнався, що після цього йому важко спілкуватися з Мальдіні, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sport Mediaset.

В Італії пролунав скандал, пов'язаний із новим керівництвом місцевого футболу. Колишні гравці "Мілана" Паоло Мальдіні та Леонардо, які отримали роботу в місцевій Федерації футболу, запропонували призначити на посаду нового головного тренера "скуадри адзурри" Андреа Пірло. Однак цю кандидатуру не було схвалено через зв’язки фахівця з російським букмекером та його візит до Москви.

Андрей Шевченко
Андрій Шевченко та Паоло Мальдіні в "Мілані". Фото: Getty Images

Що Шевченко сказав про колишніх партнерів по "Мілану"

Паоло Мальдіні та Леонардо пішли з Федерації футболу Італії на знак протесту проти того, що Андреа Пірло не дозволили очолити команду. Вони пропрацювали на своїх посадах усього 11 днів. Андрій Шевченко поділився своєю думкою щодо цієї ситуації. Він зізнався, що поговорив із колишніми партнерами по "Мілану" про цю ситуацію.

"Я висловив свою незгоду та позицію України. Засуджую те, що вони зробили. Вони розуміли, що роблять, але все одно прийняли рішення. Я розчарований, і вони це знають. Їм доведеться з цим жити, це їхній вибір. Поки що наші стосунки на паузі. Мені було боляче", — заявив Шевченко.

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Андрій Шевченко Збірна Італії з футболу Паоло Мальдіні
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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