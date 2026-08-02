Суперниця Магучіх, Паттерсон, здобула перемогу на престижному турнірі, встановивши рекорд

Емоції Елеанор Паттерсон. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

У легкій атлетиці загострюється боротьба за лідерство у стрибках у висоту серед жінок. Елеанор Паттерсон з Австралії продовжує здобувати нагороди у сезоні-2026. Вона стала переможницею Ігор Співдружності.

Паттерсон побила рекорд, який тримався з 2002 року, повідомляють Новини.LIVE.

Ігри Співдружності націй (Commonwealth of Nations) проводяться за участю спортсменів, які входять до Британської співдружності країн. Цього разу турнір відбувся у шотландському Глазго. Елеанор Паттерсон впевнено перемогла у стрибках у висоту, подолавши 1,96 метра. І це навіть не її найкращий результат у сезоні.

Елеанор Паттерсон та Нікола Оліслагерс на Олімпіаді-2024. Фото: instagram.com/eleanorpatterson/

Складний турнір для Паттерсон

Змагання розтягнулися на понад 3 години через те, що проходили під проливним дощем. Турнір навіть доводилося кілька разів зупиняти, а спортсменки наскрізь промокли. Однак це не завадило Елеанор Паттерсон подолати планку на висоті 1,96 метра, що дозволило їй побити рекорд турніру, який протримався з 2002 року.

Австралійська спортсменка, як і її землячка Нікола Оліслагерс, проводить дуже сильний сезон. Учасниця Олімпіади-2024 набрала чудову форму і вже встановила свій найкращий результат (season's best) на позначці 2,00 метра. Вона перемогла на Меморіалі Іштвана Дьюлаї в Угорщині та посіла друге місце на етапі Діамантової ліги в Рабаті, поступившись лише українці Ярославі Магучіх.

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