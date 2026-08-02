Соперница Магучих Паттерсон победила на престижном турнире с рекордом

Эмоции Элинор Паттерсон. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

В легкой атлетике обостряется борьба за лидерство в прыжках в высоту среди женщин. Элинор Паттерсон из Австралии продолжает завоевывать награды в сезоне-2026. Она стала триумфатором Игр Содружества.

Паттерсон побила рекорд, который держался с 2002 года, сообщают Новини.LIVE.

Игры Содружества наций (Commonwealth of Nations) проводятся с участием из спортсменов, которые входят в Британское содружество стран. На этот раз турнир прошел в шотландском Глазго. Элинор Паттерсон уверенно победила в прыжках в высоту, покорив 1,96 метра. И это даже не лучший ее результат в сезоне.

Элинор Паттерсон и Никола Олислагерс на Олимпиаде-2024. Фото: instagram.com/eleanorpatterson/

Сложный турнир для Паттерсон

Соревнования растянулись более, чем на 3 часа из-за того, что прошли под проливным дождем. Турнир даже приходилось несколько раз останавливать, а спортсменки насквозь промокли. Однако это не помешало Элинор Паттерсон покорить планку на высоте 1,96 метра, что позволило ей побить рекорд турнира, который продержался с 2002 года.

Австралийская спортсменка, как и ее землячка Никола Олислагерс, проводит очень сильный сезон. Участница Олимпиады-2024 набрала прекрасную форму и уже установила свой лучший результат (season's best) на отметке в 2,00 метра. Она победила на Мемориале Иштвана Дьюлаи в Венгрии и заняла второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате, проиграв только украинке Ярославе Магучих.

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