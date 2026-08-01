Здитовецкий назвал соперников Дорощука на чемпионате Европы

Ян Штефела, Джанмарко Тамбери и Олег Дорощук. Фото: Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Украинский спортсмен Олег Дорощук готовится к одному из важнейших турниров года. С 10 по 16 августа в английском Бирмингеме пройдет чемпионат Европы по легкой атлетике. Участник Олимпиады-2024 претендует на победу.

Сам Олег Дорощук и его тренер Геннадий Здитовецкий поделились ожиданиями от турнира, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

В преддверии Евро-2026 по легкой атлетике Олег Дорощук считается одним из фаворитов турнира. Он является действующим чемпионом континентального первенства-2025, которое прошло в помещении в Нидерландах с результатом 2,34 метра. А на Евро-2024 в Риме, который прошел на открытом стадионе, победил Джанмарко Тамбери. Тогда Олег Дорощук завоевал бронзовую награду.

"Я не просто готовлюсь к главному старту сезона, но и получаю удовольствие от тренировок. Хочется поднять флаг Украины в Бирмингеме, получить удовольствие от соревнований, атмосферы, от прыжков и соперников", — рассказал Олег.

Главные соперники Дорощука

Украинский спортсмен занимает второе место в мужском мировом рейтинге лучших представителей прыжков в высоту. В нем лидирует олимпийский чемпион Хамиш Керр из Новой Зеландии, а У Сан Хек из Южной Кореи замыкает тройку. Однако оба по понятным причинам не примут участия в чемпионате Европы.

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"Главными соперниками станут итальянцы Маттео Сиоли и Джанмарко Тамбери. Еще чех Ян Штефела. Если учитывать предыдущий чемпионат Европы, то там на второе и третье место надо было прыгнуть на 2,26-2,29 метра. В этом году, думаю, результаты будут выше. На призовое место надо будет прыгнуть на 2,30", — объяснил тренер украинца Геннадий Здитовецкий.

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что украинская легкоатлетка Юлия Левченко не сможет принять участия в чемпионате Европы.

Также Новини.LIVE сообщали, что футболист "Челси" Михаил Мудрик может перейти в другую команду перед стартом нового сезона.