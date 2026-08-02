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Главная Спорт Роналду официально перестанет быть холостяком в ближайшие дни

Роналду официально перестанет быть холостяком в ближайшие дни

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Дата публикации 2 августа 2026 17:19
Криштиану Роналду женится на Джорджине Родригес в ближайшие дни
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес. Фото: Reuters и Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Футболист сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду готовится к свадьбе. Его избранницей стала гражданская жена спортсмена Джорджина Родригес. Церемония состоится в ближайшие выходные. 

Роналду уже выбрал собор, где пройдет торжественная церемония, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Sun

Легендарный футболист Криштиану Роналду отважился расстаться со статусом холостяка. Формально 41-летний спортсмен уже давно состоит в отношениях с 32-летней Джорджиной Родригес. Более того, еще в прошлом году пара официально объявила о помолвке. 

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/georginagio/

Что известно о свадьбе Роналду

Одновременно с помолвкой португальский футболист забронировал дату проведения торжественной службы в соборе, который находится в Фуншале, столице его родной Мадейры. Точная дата бракосочетания пока не известна, но торжество может пройти уже в ближайшие выходные. Сразу после церемонии гости переместятся в расположенный неподалеку роскошный отель Savoy Palace. 

Португалец Криштиану Роналду начал встречаться с Джорджиной Родригес в 2016 году. В то время он выступал за мадридский "Реал", а девушка работала в одном из местных бутиков. Спустя 10 лет пара официально узаконит отношения.

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Криштиану и Джорджина воспитывают пятерых детей: Криштиану-младшего, близнецов Еву и Матео, Алану Мартину и Беллу Эсмеральду. Родригес является биологической материю двух младших дочерей. Остальные дети родились от суррогатных матерей. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, кто станет главным конкурентом Олега Дорощука на чемпионате Европы по легкой атлетике. 

Ранее Новини.LIVE сообщали, что теннисистка Элина Свитолина сказала болельщикам после победы в важном матче международного турнира. 

Португалия Криштиану Роналду Джорджина Родригес
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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