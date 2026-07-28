Роналду снимется в сериале, который составит конкуренцию Теду Лассо

Криштиану Роналду и режиссер Мэттью Вон. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Португалец Криштиану Роналду попробует себя в роли актера телешоу, которое может стать популярным проектом. Он согласился присоединиться к работе над сериалом "День первый" (Day 1s — Прим.). Режиссером шоу станет Мэттью Вон.

Популярный футболист также будет одним из продюсерров сериала, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Sun.

Работать над телепроектом "День первый" будет знаменитый режиссер Мэттью Вон, в активе которого такие фильмы, как "Люди Икс" и "Kingsman". Криштиану Роналду станет одним из исполнительных продюсеров, а также сыграет роль, которую пока не раскрывают.

О чем будет новый сериал

В центре сюжета, основанного на идее футбольного агента Даррена Дейна, окажется спортивный делец Стэнли Далтон. Эту роль сыграет Дэмьен Льюис, известный по работе над сериалами "Миллиарды" и "Родина".

Производством сериала займется UR Marv Studios. Съемки проекта уже начались в Лондоне. За право на релих телешоу борятся мировые стриминговые сервисы. Сериалу, жанр которого определен как драма с элементами комедии, прочат успех, соизмеримый с шоу "Тед Лассо".

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Помимо Криштиану Роналду, в проекте также снимется бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри.

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