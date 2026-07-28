Роналду зніметься у серіалі, який складе конкуренцію Теду Лассо

Кріштіану Роналду та режисер Меттью Вон. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Португалець Кріштіану Роналду спробує себе в ролі актора телешоу, яке може стати популярним проєктом. Він погодився долучитися до роботи над серіалом "День перший" (Day 1s — Прим.). Режисером шоу стане Меттью Вон.

Популярний футболіст також буде одним із продюсерів серіалу, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The Sun.

Над телепроектом "День перший" працюватиме знаменитий режисер Меттью Вон, у доробку якого такі фільми, як "Люди Ікс" та "Kingsman". Кріштіану Роналду стане одним із виконавчих продюсерів, а також зіграє роль, яку поки що не розкривають.

Про що буде новий серіал

У центрі сюжету, заснованого на ідеї футбольного агента Даррена Дейна, опиниться спортивний ділок Стенлі Далтон. Цю роль зіграє Дем’єн Льюїс, відомий за роботою над серіалами "Мільярди" та "Батьківщина". .

Виробництвом серіалу займеться UR Marv Studios. Зйомки проєкту вже розпочалися в Лондоні. За право на реліз телешоу борються світові стрімінгові сервіси. Серіалу, жанр якого визначено як драма з елементами комедії, пророкують успіх, порівнянний із шоу "Тед Лассо".

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Окрім Кріштіану Роналду, у проєкті також зніметься колишній нападник збірної Франції Тьєррі Анрі.

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