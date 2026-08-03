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Главная Спорт Шевченко прекратил общение с бывшими партнерами по Милану

Шевченко прекратил общение с бывшими партнерами по Милану

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 09:46
Шевченко не собирается продолжать общаться с Мальдини
Паоло Мальдини, Леонардо и Андрей Шевченко. Фото: Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал скандал в итальянском футболе. Речь об отставке Паоло Мальдини с должности технического директора "скуадры адзурры". В деле оказался замешан российский букмекер. 

Шевченко признался, что после этого ему тяжело общаться с Мальдини, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sport Mediaset.

В Италии прогремел скандал, связанный с новым руководством местного футбола. Бывшие игроки "Милана" Паоло Мальдини и Леонардо, которые получили работу в местной Федерации футбола, предложили назначить на должность нового главного тренера "скуадры адзурры" Андреа Пирло. Однако эта кандидатура не была одобрена из-за связей специалиста с российским букмекером и посещения им Москвы. 

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко и Паоло Мальдини в "Милане". Фото: Getty Images

Что Шевченко сказал о бывших партнерах по "Милану" 

Паоло Мальдини и Леонардо ушли из Федерации футбола Италии в знак протеста против того, что Андреа Пирло не позволили возглавить команду. Они проработали на своих должностях всего 11 дней. Андрей Шевченко поделился своим мнением о ситуации. Он признался, что поговорил с бывшими партнерами по "Милану" об этой ситуации. 

"Я выразил свое несогласие и позицию Украины. Осуждаю, что они сделали. Они понимали, что делают, но все равно приняли решение. Я разочарован, и они это знают. Им придется с этим жить, это их выбор. Пока наши отношения на паузе. Мне было больно", — заявил Шевченко. 

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Андрей Шевченко Сборная Италии по футболу Паоло Мальдини
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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