Олімпіакос більше не розраховує на Яремчука

Тренер "Олімпіакоса" Хосе Луїс Менділібар та Роман Яремчук. Фото: Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Грецький "Олімпіакос" став своєрідною "золотою кліткою" для нападника збірної України Романа Яремчука. Клуб не розглядає футболіста як гравця основного складу. Але й відпускати його безкоштовно теж не хоче.

Яремчук матиме обмежений ігровий час у новому сезоні, повідомляють Новини.LIVE.

Тренерський штаб "Олімпіакоса" вирішив не задіювати 30-річного Романа Яремчука в матчі кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти нідерландського НЕК Неймеген. У сезоні 2026/27 українець отримуватиме обмежений ігровий час у грецькій команді. Це може вплинути на його статус у національній збірній.

Які варіанти є у Яремчука

Агенти українського гравця вже шукають йому нову команду. Контракт нападника з "Олімпіакосом" діє до літа 2028 року. І грецький клуб не збирається відпускати гравця безкоштовно.

Французький "Ліон", у якому Роман Яремчук провів другу половину минулого сезону, зацікавлений у продовженні співпраці з футболістом. Українець опинився у складній ситуації, але його представники ще можуть спробувати домовитися з "Олімпіакосом" про оренду гравця в інший клуб.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про реакцію голови УАФ Андрія Шевченка на скандал, який охопив італійський футбол.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що одна з головних суперниць Ярослави Магучіх здобула важливу перемогу в престижному турнірі.