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Главная Спорт Олимпиакос отказался от услуг Яремчука: что будет делать форвард

Олимпиакос отказался от услуг Яремчука: что будет делать форвард

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 11:52
Олимпиакос больше не рассчитывает на Яремчука
Тренер "Олимпиакоса" Хосе Луис Мендилибар и Роман Яремчук. Фото: Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Греческий "Олимпиакос" стал своеобразной "золотой клеткой" для нападающего сборной Украины Романа Яремчука. Клуб не рассматривает футболиста в качестве игрока основного состава. Но и отпускать бесплатно его тоже не хочет. 

Яремчук столкнется с ограниченным временем на поле в новом сезоне, сообщают Новини.LIVE

Тренерский штаб "Олимпиакоса" решил не задействовать 30-летнего Романа Яремчука в матче квалификационного раунда Лиги чемпионов против нидерландского НЕК Неймеген. В сезоне 2026/27 украинец будет получать ограниченное время в греческой команде. Это может повлиять на его статус в национальной команде. 

Какие варианты есть у Яремчука 

Агенты украинского игрока уже ищет ему новую команду. Контракт форварда с "Олимпиакосом" действует до лета 2028 года. И греческий клуб не собирается бесплатно отпускать игрока. 

Французский "Лион", в котором Роман Яремчук провел вторую половину прошлого сезона, заинтересован в продолжении сотрудничества с футболистом. Украинец оказался в сложной ситуации, но его представители еще могут попытаться договориться с "Олимпиакосом" об аренде игрока в другой клуб. 

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Роман Яремчук Хосе Луис Мендилибар Олимпиакос
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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