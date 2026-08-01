Довбик объяснил, почему решил перейти в Болонью

Артем Довбик и главный тренер "Болоньи" Доменико Тедеско. Фото: instagram.com/bolognafc1909/. Коллаж: Новини.LIVE

Итальянские "Рома" и "Болонья" окончательно оформили переход Артема Довбика. Форвард сборной Украины будет выступать за команду из Эмильи-Романьи на правах аренды. В конце сезона "россоблу" смогут выкупить права на игрока.

Артем Довбик дал первое интервью новому клубу, в котором рассказал о причинах перехода, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "Болоньи".

Украинский футболист не без удовольствия отметил, что оказался в дружном коллективе, где его приветливо встретили. Артем Довбик вспомнил, что каждый матч против "Болоньи", в котором он участвовал в составе "Ромы", получался тяжелым. Футболист заявил, что ему нравятся амбиции новой команды. В прошлом сезоне она заняла 8 место, но нацелена выйти на новый уровень.

Так Довбика встретили в "Болонье". Фото: instagram.com/bolognafc1909/

Что Довбику нравится в "Болонье"

Форвард сборной Украины признался, что соскучился по футболу и тем временем, когда мог оказывать влияние на результаты своих команд. Он хочет как можно быстрее возродить собственную карьеру и быть полезным для "Болоньи".

"Я знаю историю украинских футболистов в Италии и знаю, что я первый украинский игрок в истории этого клуба. Для меня это большая честь, и я хочу достичь чего-то значимого вместе с "Болоньей", — рассказал Довбик.

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