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Главная Спорт Довбик честно призался, почему перешел в Болонью

Довбик честно призался, почему перешел в Болонью

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2026 14:01
Довбик объяснил, почему решил перейти в Болонью
Артем Довбик и главный тренер "Болоньи" Доменико Тедеско. Фото: instagram.com/bolognafc1909/. Коллаж: Новини.LIVE

Итальянские "Рома" и "Болонья" окончательно оформили переход Артема Довбика. Форвард сборной Украины будет выступать за команду из Эмильи-Романьи на правах аренды. В конце сезона "россоблу" смогут выкупить права на игрока. 

Артем Довбик дал первое интервью новому клубу, в котором рассказал о причинах перехода, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "Болоньи". 

Украинский футболист не без удовольствия отметил, что оказался в дружном коллективе, где его приветливо встретили. Артем Довбик вспомнил, что каждый матч против "Болоньи", в котором он участвовал в составе "Ромы", получался тяжелым. Футболист заявил, что ему нравятся амбиции новой команды. В прошлом сезоне она заняла 8 место, но нацелена выйти на новый уровень. 

Артем Довбик
Так Довбика встретили в "Болонье". Фото: instagram.com/bolognafc1909/

Что Довбику нравится в "Болонье" 

Форвард сборной Украины признался, что соскучился по футболу и тем временем, когда мог оказывать влияние на результаты своих команд. Он хочет как можно быстрее возродить собственную карьеру и быть полезным для "Болоньи". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Я знаю историю украинских футболистов в Италии и знаю, что я первый украинский игрок в истории этого клуба. Для меня это большая честь, и я хочу достичь чего-то значимого вместе с "Болоньей", — рассказал Довбик. 

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Столичная "Рома" получила 3 млн евро за аренду украинского нападающего. В конце сезона 2026/27 "Болонья" сможет выкупить Артема Довбика за 17 млн евро. 

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что украинская легкоатлетка Юлия Левченко не сможет выступить на чемпионате Европы в Великобритании. 

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Михаил Мудрик готов вернуться на поле, но лондонский "Челси" может отдать его а аренду в другую команду.

Артем Довбик Футбол трансферы Болонья
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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