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Главная Спорт Рома избавится от Довбика: переговоры о трансфере уже идут

Рома избавится от Довбика: переговоры о трансфере уже идут

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Дата публикации 10 июля 2026 16:34
Трансфер Довбика: Рома выдвинуда условие Дженоа
Тренер "Ромы" Джан Пьеро Гасперини и Артем Довбик. Фото: Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Форвард сборной Украины Артем Довбик больше не будет выступать за "Рому". Он не входит в планы главного тренера итальянской команды Джан Пьеро Гасперини. Футболисту уже ищут новый клуб. 

При этом Довбик может остаться в Серии А, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Siamo la Roma

Весь прошлый сезон Артем Довбик испытывал проблемы в "Роме", которую возглавил Джан Пьеро Гасперини. Форвард боролся с травмами и отсутствием доверия со стороны тренера, но так и не сумел завоевать место в основном составе "волков". До начала нового сезона он сменит клуб. 

Главный претендент на Довбика 

В услугах украинского форварда были заинтересованы клубы из Турции и Испании. Однако существует вероятность, что 29-летний футболист продолжит карьеру в чемпионате Италии. Его хочет подписать "Дженоа", за который еще недавно выступал Руслан Малиновский

Главный тренер "грифонов" Даниэле Де Росси попросил руководство клуба подписать Артема Довбика, это приоритетный трансфер для команды. Сам украинец не уверен, что хочет продолжить карьеру в "Дженоа". Генуэзцы готовы взять его в аренду с обязательным правом выкупа, но "Рома" хочет сразу продать игрока. 

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Напомним, Новини.LIVE писали о новом противостоянии украинских футбольных клубов из-за споров по поводу лимита на легионеров.  

Также Новини.LIVE сообщали, что у Международного олимпийского комитета могут возникнуть проблемы с финансированием из-за возвращения россиян в спорт. 

Артем Довбик Дженоа ФК Рома (Рим)
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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