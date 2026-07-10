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Головна Спорт Рома позбудеться Довбика: переговори щодо трансферу вже тривають

Рома позбудеться Довбика: переговори щодо трансферу вже тривають

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2026 16:34
Трансфер Довбика: Рома висунула умову Дженоа
Тренер "Роми" Джан П'єро Гасперіні та Артем Довбик. Фото: Getty Images. Колаж: Новини.LIVE

Нападник збірної України Артем Довбик більше не гратиме за "Рому". Він не входить у плани головного тренера італійської команди Джан П’єро Гасперіні. Футболісту вже шукають новий клуб.

При цьому Довбик може залишитися в Серії А, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Siamo la Roma.

Весь минулий сезон Артем Довбик мав проблеми в "Ромі", яку очолив Джан П’єро Гасперіні. Нападник боровся з травмами та браком довіри з боку тренера, але так і не зміг завоювати місце в основному складі "вовків". До початку нового сезону він змінить клуб.

Головний претендент на Довбика

У послугах українського форварда були зацікавлені клуби з Туреччини та Іспанії. Однак існує ймовірність, що 29-річний футболіст продовжить кар’єру в чемпіонаті Італії. Його хоче підписати "Дженоа", за яку ще недавно виступав Руслан Маліновський.

Головний тренер "грифонів" Даніеле Де Россі попросив керівництво клубу підписати Артема Довбика — це пріоритетний трансфер для команди. Сам українець не впевнений, що хоче продовжити кар’єру в "Дженоа". Генуезці готові взяти його в оренду з обов'язковим правом викупу, але "Рома" хоче відразу продати гравця.

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Нагадаємо, Новини.LIVE писали про нове протистояння українських футбольних клубів через суперечки щодо ліміту на легіонерів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Міжнародного олімпійського комітету можуть виникнути проблеми з фінансуванням через повернення росіян у спорт.

Артем Довбик Дженоа ФК Рома (Рим)
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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