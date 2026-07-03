Довбик може перейти до Дженоа та знову працювати з Де Россі

Артем Довбик. Фото: Reuters

Український нападник Артем Довбик може змінити клуб уже цього літа, однак залишитися в чемпіонаті Італії. Інтерес до форварда "Роми" проявляє "Дженоа", яка розглядає варіант із його орендою.

Про можливий трансфер повідомив портал Новини.LIVE.

Артем Довбик. Фото: Reuters

Де Россі хоче повернути Довбика

За інформацією журналіста Джанлуки Ді Марціо, "Дженоа" вивчає можливість запросити українського форварда на правах оренди. Одним із головних прихильників такого трансферу є наставник генуезького клубу Даніеле Де Россі.

Італійський фахівець уже працював із Довбиком у "Ромі" та хотів би знову бачити українця у своїй команді. Водночас реалізація угоди залежатиме від позиції римського клубу, якому належать права на нападника, а також від рішення самого футболіста.

Наприкінці червня повідомлялося, що за Довбиком також стежив іспанський "Бетіс". Тоді "Рома" була готова розглянути продаж українця приблизно за 25 мільйонів євро.

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Минулого сезону Довбик грав не регулярно, але все ж виборов місце у стартовому складі, але відразу отримав важку травму і не грав майже всю другу половину сезону.

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