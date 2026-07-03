Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Колишній клуб Маліновського планує підписати Довбика

Колишній клуб Маліновського планує підписати Довбика

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2026 21:56
Довбик може перейти до Дженоа та знову працювати з Де Россі
Артем Довбик. Фото: Reuters

Український нападник Артем Довбик може змінити клуб уже цього літа, однак залишитися в чемпіонаті Італії. Інтерес до форварда "Роми" проявляє "Дженоа", яка розглядає варіант із його орендою.

Про можливий трансфер повідомив портал Новини.LIVE.

Артем Довбик
Артем Довбик. Фото: Reuters

Де Россі хоче повернути Довбика

За інформацією журналіста Джанлуки Ді Марціо, "Дженоа" вивчає можливість запросити українського форварда на правах оренди. Одним із головних прихильників такого трансферу є наставник генуезького клубу Даніеле Де Россі.

Італійський фахівець уже працював із Довбиком у "Ромі" та хотів би знову бачити українця у своїй команді. Водночас реалізація угоди залежатиме від позиції римського клубу, якому належать права на нападника, а також від рішення самого футболіста.

Наприкінці червня повідомлялося, що за Довбиком також стежив іспанський "Бетіс". Тоді "Рома" була готова розглянути продаж українця приблизно за 25 мільйонів євро.

Читайте також:

Минулого сезону Довбик грав не регулярно, але все ж виборов місце у стартовому складі, але відразу отримав важку травму і не грав майже всю другу половину сезону.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що кохану Ерлінга Голанна називають однією з найкрасивіших і найскромніших обраниць футболістів на чемпіонаті світу-2026.

Також Новини.LIVE писав, що в Данії під час перегляду матчу чемпіонату світу-2026 сталася трагедія, внаслідок якої загинув уболівальник.

Артем Довбик Дженоа ФК Рома (Рим)
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації