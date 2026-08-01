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Головна Спорт Довбик чесно зізнався, чому перейшов до Болоньї

Довбик чесно зізнався, чому перейшов до Болоньї

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2026 14:01
Довбик пояснив, чому вирішив перейти до Болоньї
Артем Довбик та головний тренер Болоньї Доменіко Тедеско. Фото: instagram.com/bolognafc1909/. Колаж: Новини.LIVE

Італійські клуби "Рома" та "Болонья" остаточно оформили перехід Артема Довбика. Нападник збірної України виступатиме за команду з Емілії-Романьї на правах оренди. Наприкінці сезону "россоблу" зможуть викупити права на гравця.

Артем Довбик дав перше інтерв’ю новому клубу, в якому розповів про причини переходу, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу "Болоньї".

Український футболіст із задоволенням зазначив, що опинився у дружному колективі, де його привітно зустріли. Артем Довбик згадав, що кожен матч проти "Болоньї", в якому він брав участь у складі «Роми», виявлявся важким. Футболіст заявив, що йому подобаються амбіції нової команди. Минулого сезону вона посіла 8-ме місце, але націлена вийти на новий рівень.

Артем Довбик
Ось так Довбика зустріли в "Болоньї". Фото: instagram.com/bolognafc1909/

Що Довбику подобається в "Болоньї"

Нападник збірної України зізнався, що скучив за футболом і за тим часом, коли міг впливати на результати своїх команд. Він хоче якомога швидше відродити власну кар’єру та бути корисним для "Болоньї".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Я знаю історію українських футболістів в Італії і знаю, що я перший український гравець в історії цього клубу. Для мене це велика честь, і я хочу досягти чогось значущого разом із "Болоньєю", — розповів Довбик.

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Столична "Рома" отримала 3 млн євро за оренду українського нападника. Наприкінці сезону 2026/27 "Болонья" зможе викупити Артема Довбика за 17 млн євро.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що українська легкоатлетка Юлія Левченко не зможе виступити на чемпіонаті Європи у Великій Британії.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Михайло Мудрик готовий повернутися на поле, але лондонський "Челсі" може віддати його в оренду в іншу команду.

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Артем Довбик Футбол трансфери Болонья
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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