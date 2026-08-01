Довбик пояснив, чому вирішив перейти до Болоньї

Артем Довбик та головний тренер Болоньї Доменіко Тедеско. Фото: instagram.com/bolognafc1909/. Колаж: Новини.LIVE

Італійські клуби "Рома" та "Болонья" остаточно оформили перехід Артема Довбика. Нападник збірної України виступатиме за команду з Емілії-Романьї на правах оренди. Наприкінці сезону "россоблу" зможуть викупити права на гравця.

Артем Довбик дав перше інтерв’ю новому клубу, в якому розповів про причини переходу, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу "Болоньї".

Український футболіст із задоволенням зазначив, що опинився у дружному колективі, де його привітно зустріли. Артем Довбик згадав, що кожен матч проти "Болоньї", в якому він брав участь у складі «Роми», виявлявся важким. Футболіст заявив, що йому подобаються амбіції нової команди. Минулого сезону вона посіла 8-ме місце, але націлена вийти на новий рівень.

Ось так Довбика зустріли в "Болоньї". Фото: instagram.com/bolognafc1909/

Що Довбику подобається в "Болоньї"

Нападник збірної України зізнався, що скучив за футболом і за тим часом, коли міг впливати на результати своїх команд. Він хоче якомога швидше відродити власну кар’єру та бути корисним для "Болоньї".

"Я знаю історію українських футболістів в Італії і знаю, що я перший український гравець в історії цього клубу. Для мене це велика честь, і я хочу досягти чогось значущого разом із "Болоньєю", — розповів Довбик.

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