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Главная Спорт Роналду пригласил Месси на свою свадьбу, но Криштиану не был инициатором

Роналду пригласил Месси на свою свадьбу, но Криштиану не был инициатором

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 00:12
Роналду неожиданно пригласил Месси на свадьбу с Джорджиной Родригес
Криштиану Роналду и Лионель Месси. Фото: Reuters. Фотоколлаж: Новини.LIVE

Нападающий сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду пригласил своего давнего соперника Лионеля Месси на свадьбу с Джорджиной Родригес. Инициатором приглашения соперника мог быть не сам футболист.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Эсегбони Луиса.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес. Фото: instagram.com/cristiano

Роналду согласился с предложением своей невесты

По словам источника, Месси получил приглашение на свадьбу Роналду и Родригес. Инициатором этого могла быть Джорджина, которая дружит с женой Месси Антонеллой Рокуццо.

Помимо аргентинского нападающего, среди гостей также ожидают бразильского нападающего Неймара и бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который поддерживает дружеские отношения с португальским футболистом.

Свадебная церемония запланирована на 8 августа и должна состояться на родном для Роналду острове Мадейра. Торжества пройдут в соборе Фуншала, после чего гости отправятся в пятизвездочный отель. Из-за свадьбы часть отеля будет закрыта для гостей и посетителей.

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Роналду и Месси в период выступлений за "Реал" и "Барселону" регулярно соперничали за победы в Лиге чемпионов, чемпионатах Испании и награды лучшему футболисту мира.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Михаил Мудрик вернулся в расположение "Челси" и провел первую тренировку после окончания дисквалификации.

Также Новини.LIVE писал, что Илью Забарного заметили на элитном автомобиле возле тренировочной базы "ПСЖ".

Лионель Месси Криштиану Роналду жены футболистов
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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