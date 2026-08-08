У віці 68 років помер батько Ліонеля Мессі Хорхе Мессі

Ліонель Мессі з батьком. Фото: instagram.com/jorge.sole Фотоколаж: Новини.LIVE

Батько капітана збірної Аргентини та "Інтер Маямі" Ліонеля Мессі Хорхе Мессі помер у віці 68 років. Останні роки він боровся з важкою хворобою, однак її діагноз родина не розкривала.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Infobae.

Ліонель Мессі з батьками. Фото: instagram.com/jorge.sole

Батько Мессі помер після того, як син не виграв другий чемпіонат світу

За інформацією аргентинського джерела, Хорхе Мессі помер в одній із клінік міста Росаріо. Останнім часом він проходив лікування, але врятувати його лікарям не вдалося.

Під час чемпіонату світу 2026 року стан здоров'я батька Мессі вже викликав занепокоєння. Після стартового матчу Аргентини проти Алжиру, в якому Ліонель оформив хет-трик, футболіст не зміг стримати сліз. Тоді він пояснив, що його емоції були пов'язані не з футболом, а з важкими подіями в родині.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація про серйозні проблеми зі здоров'ям батька Мессі. У червні сім'я футболіста підтвердила, що він проходить лікування, водночас попросивши не поширювати чутки. На той момент стан пацієнта оцінювався як стабільний.

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Хорхе Мессі багато років був агентом і менеджером Ліонеля, представляв його інтереси під час переговорів з клубами та всюди супроводжував футболіста.

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