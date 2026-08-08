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Головна Спорт Головний тренер Бенфіки розповів, чому посадив Трубіна в запас

Головний тренер Бенфіки розповів, чому посадив Трубіна в запас

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2026 08:32
Марку Сілва пояснив, чому зробив Трубіна запасним у Бенфіці
Анатолій Трубін з партнерами по команді. Фото: Reuters

Український воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін провів у запасі матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти шотландського "Хартса". Лісабонцям без уродженця Донецька вдалося перемогти з рахунком 6:1.

Після матчу головний тренер лісабонської команди Марку Сілва пояснив своє рішення залишити Трубіна в запасі, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт "Бенфіки".

Анатолий Трубин
Анатолій Трубін. Фото: "Бенфіка"

Чому Трубін був у запасі

За словами Сілви, рішення залишити Трубіна на лаві запасних не пов'язане з його грою чи будь-якими прихованими сигналами для самого футболіста. Наставник наголосив, що це було виключно технічне рішення тренерського штабу.

Фахівець зазначив, що в попередніх матчах сезону воротарі отримували ігровий час по черзі. Зокрема, Трубін виходив у стартовому складі в перших двох офіційних поєдинках, тоді як Самуел Соареш грав у товариській зустрічі з "Вільярреалом" і саме він отримав шанс вийти у стартовому складі на матч проти "Хартса".

Сілва також зауважив, що журналісти часто намагаються знайти прихований зміст у виборі стартового складу, хоча в цьому випадку жодного підтексту не було.

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Матч із "Хартсом" став для "Бенфіки" третім офіційним матчем нового сезону. До цього португальський клуб успішно подолав другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи, здолавши за сумою двох матчів швейцарський клуб "Санкт-Галлен".

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що стадіон "Чорноморець" в Одесі зазнав значних пошкоджень унаслідок російської атаки.

Також Новини.LIVE писав, що Ігор Костюк ризикує втратити посаду головного тренера "Динамо", якщо команда не виконає поставлене перед нею завдання в єврокубках.

Бенфіка Анатолій Трубін українські легіонери (футбол)
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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