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Головна Спорт Динамо може звільнити Костюка: стала відома причина

Динамо може звільнити Костюка: стала відома причина

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2026 09:34
Костюка можуть звільнити з Динамо в середині серпня
Тренер Ігор Костюк та президент Ігор Суркіс. Фото: "Динамо". Колаж: Новини.LIVE

Київське "Динамо" може розпочати осінь-2026 з новим головним тренером. У Ігоря Костюка є час, щоб зберегти посаду. Але наставника можуть замінити.

Керівництво "біло-синіх" незадоволене результатами команди в єврокубках, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

Тренерський штаб "Динамо" може змінитися вдруге за рік. Кредит довіри до Ігоря Костюка безпосередньо залежить від найближчих результатів команди. Молодого наставника звільнять, якщо він не виведе "біло-синіх" до основного раунду Ліги конференцій.

Варіанти для "Динамо"

Новий фахівець прийде до київської команди в тому випадку, якщо вона прощатиметься з єврокубками до осені 2026 року. "Динамо" має обіграти азербайджанський "Карабах" на шляху до основного етапу Ліги конференцій. Напередодні "біло-сині" перемогли в першому матчі з рахунком 1:0 завдяки голу Матвія Пономаренка.

Матч-відповідь відбудеться 13 серпня. Поки що невідомо, хто очолить "Динамо", якщо українська команда все ж не зможе пройти "Карабах". Однак, за чутками, цю посаду вже пропонували Сергію Реброву.

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Динамо Ігор Суркіс Ігор Костюк
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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