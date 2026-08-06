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Головна Спорт Магучіх може отримати унікальну нагороду за перемогу на чемпіонаті Європи

Магучіх може отримати унікальну нагороду за перемогу на чемпіонаті Європи

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2026 11:01
Магучіх може здобути унікальну нагороду на чемпіонаті Європи
Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp/. Колаж: Новини.LIVE

Українка Ярослава Магучіх продовжує готуватися до чемпіонату Європи з легкої атлетики. Турнір відбудеться в англійському Бірмінгемі з 10 по 16 серпня. На кону будуть не лише медалі та грошова винагорода.

Переможці Євро-2026 отримають унікальні призи, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на World Athletics.

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх є однією з фавориток майбутнього турніру. У разі перемоги вона зможе заробити 50 тисяч євро — саме стільки становить призовий фонд першості. Важливо зазначити, що зі зрозумілих причин на чемпіонаті Європи не виступить Нікола Оліслагерс, головна суперниця українки останніх років.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Престижна нагорода для переможців

Кожен спортсмен, який здобуде перемогу у своїй дисципліні на континентальному чемпіонаті, матиме шанс завоювати спеціальну золоту корону. Вперше World Athletics запровадила ці нагороди два роки тому на турнірі в Римі. Ця ідея сподобалася всім, тому вручення корон може стати постійною традицією.

Однак здобути таку нагороду буде непросто. Організатори чемпіонату Європи підготували лише 10 золотих корон. Перемога в дисципліні не гарантує отримання нагороди. Споріднені види легкої атлетики об’єднають у п’ять окремих груп.

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Бігунка Кілі Ходжкінсон із золотою короною в Римі-2024. Фото: Getty Images

Ярослава Магучіх отримає шанс завоювати нагороду. Стрибки у висоту об’єднають у групу зі стрибками у довжину, потрійним стрибком та стрибком з жердиною. Найкращого спортсмена в кожній категорії визначать за допомогою системи підрахунку очок World Athletics. Ця методика дозволяє об’єктивно порівнювати результати в абсолютно різних дисциплінах і визначати найсильніший виступ.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про розкішний автопарк португальського футболіста Кріштіану Роналду, який містить унікальні екземпляри.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що дівчина Михайла Мудрика Джордін Джонс вирішила відвідати матч іншого виду спорту в той час, як українець вперше за кілька років зіграв за "Челсі".

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Ярослава Магучіх Легка атлетика стрибки у висоту
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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