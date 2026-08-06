Магучих может завоевать уникальную награду на чемпионате Европы

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp/. Коллаж: Новини.LIVE

Украинка Ярослава Магучих продолжает готовиться к чемпионату Европы по легкой атлетике. Турнир состоится в английском Бирмингеме с 10 по 16 августа. На кону будут не только медали и денежное вознаграждение.

Победители Евро-2026 получат уникальные призы, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на World Athletics.

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих является одной из фавориток предстоящего турнира. В случае победы она сможет заработать 50 тысяч евро — именно столько составляет призовой фонд первенства. Важно отметить, что по понятным причинам на чемпионате Европы не выступит Никола Олислагерс, главная соперница украинки последних лет.

Престижный приз для победителей

У каждого спортсмена, который одержит победу в своей дисциплине на континентальном первенстве, будет шанс завоевать специальную золотую корону. Впервые World Athletics ввела эти награды два года назад на турнире в Риме. Эта идея понравилась всем, потому вручение корон может стать постоянной традицией.

Однако завоевать таку ю награду будет непросто. Организаторы чемпионата Европы приготовили всего 10 золотых корон. Победа в дисциплине не гарантирует получение награды. Родственные виды легкой атлетики объединят в пять отдельных групп.

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Ярослава Магучих получит шанс завоевать награду. Прыжки в высоту объединят в группу с прыжками в длину, тройным прыжком и прыжком с шестом. Лучшего спортсмена в каждой категории выявят с помощью системы подсчета очков World Athletics. Эта методика позволяет объективно сопоставлять результаты в совершенно разных дисциплинах и определять наиболее сильное выступление.

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