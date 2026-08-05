Джордин Джонс удивила поклонников после отъезда Мудрика в Гонконг

Джордин Джонс. Фото: instagram.com/jordynjones

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик отправился с командой в Гонконг, где уже сегодня, 5 августа, может впервые после окончания дисквалификации выйти на поле в товарищеском матче с "Ювентусом". Тем временем его девушка Джордин Джонс сменила футбольную атмосферу на более привычную бейсбольную.

Джордин показала, как проводит время в США без Михаила, сообщил портал Новини.LIVE.

Девушка Мудрика показала, как отдыхает на бейсболе

Американская актриса и блогерша опубликовала в соцсетях серию фотографий с бейсбольного матча. Она побывала на трибунах стадиона, продемонстрировав, что пока Мудрик находится в Азии вместе с "Челси", сама проводит время дома в США.

Джордин Джонс перед игрой. Фото: скриншот

Джордин Джонс. Фото: кадр из видео

Игра, которую посетила Джордин Джонс. Фото: кадр из видео

Отношения Мудрика и Джонс стали достоянием общественности в этом году. По данным британских СМИ, знакомство началось после того, как украинский футболист написал американке в Instagram и был заблокирован.

Затем Михаила все же разблокировали, и он предложил встретиться в парижском Диснейленде. Впоследствии пара перестала скрывать роман и неоднократно публиковала совместные фотографии. Этим летом влюбленные отправились в романтическое путешествие в Италию.

Читайте также:

Мудрик накануне присоединился к "Челси" на предсезонном турне. Главный тренер лондонцев Хаби Алонсо подтвердил, что украинец вошел в заявку на контрольный матч с "Ювентусом" и может получить первые игровые минуты после возвращения на футбольное поле.

В декабре 2024 года в организме Мудрика обнаружили мельдоний, после чего его отстранили от выступлений на четыре года. В конце июля 2026 года дисквалификация с Мудрика была снята.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что пять влиятельных футбольных функционеров считаются главными претендентами на пост президента ФИФА после Джанни Инфантино.

Также Новини.LIVE писал, что мир легкой атлетики потрясла внезапная смерть 21-летней спортсменки.