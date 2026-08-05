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Головна Спорт Кохана дівчина Мудрика після від'їзду Михайла зрадила футбол

Кохана дівчина Мудрика після від'їзду Михайла зрадила футбол

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2026 09:24
Джордін Джонс здивувала фанатів після від'їзду Мудрика до Гонконгу
Джордін Джонс. Фото: instagram.com/jordynjones

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик вирушив із командою до Гонконгу, де вже сьогодні, 5 серпня, може вперше після завершення дискваліфікації вийти на поле в товариському матчі з "Ювентусом". Тим часом його дівчина Джордін Джонс змінила футбольну атмосферу на більш рідну бейсбольну.

Джордін показала, як проводить час у США без Михайла, повідомив портал Новини.LIVE.

Дівчина Мудрика показала, як відпочиває на бейсболі

Американська акторка та блогерка опублікувала у соцмережах серію фотографій із бейсбольного матчу. Вона побувала на трибунах стадіону, продемонструвавши, що поки Мудрик перебуває в Азії разом із "Челсі", сама проводить час удома у США.

Джордин Джонс
Джордін Джонс перед грою. Фото: скриншот
Джордин Джонс
Джордін Джонс. Фото: кадр з відео
Джордин Джонс
Гра яку відвідала Джордін Джонс. Фото: кадр з відео

Стосунки Мудрика та Джонс стали публічними цього року. За даними британських ЗМІ, знайомство почалося після того, як український футболіст написав американці в Instagram і був заблокований.

Потім Михайла все ж розблокували, й він запропонував зустрітися в паризькому Діснейленді. Згодом пара перестала приховувати роман та неодноразово публікувала спільні фотографії. Цього літа закохані вирушили в романтичну подорож до Італії.

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Мудрик напередодні приєднався до "Челсі" на передсезонному турне. Головний тренер лондонців Хабі Алонсо підтвердив, що українець увійшов до заявки на контрольний матч із "Ювентусом" і може отримати перші ігрові хвилини після повернення на футбольне поле.

У грудні 2024 року в організмі Мудрика виявили мельдоній, після чого його відсторонили від виступів на чотири роки. Наприкінці липня 2026 року дискваліфікацію з Мудрика було знято.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що п'ять впливових футбольних функціонерів вважаються головними претендентами на посаду президента ФІФА після Джанні Інфантіно.

Також Новини.LIVE писав, що світ легкої атлетики сколихнула раптова смерть 21-річної спортсменки.

Михайло Мудрик дружини футболістів Джордін Джонс
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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