В Австралії померла 21-річна легкоатлетка Наташа Ворд

Наташа Ворд. Фото: Sutherland District Athletics Club/Facebook

Австралійська легкоатлетка Наташа Ворд померла у віці 21 року. Спортсменка спеціалізувалася на бігу на середні дистанції та вважалася однією з найперспективніших молодих легкоатлеток Австралії.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на спільну заяву NSW Athletics.

Померла одна з найперспективніших легкоатлеток Австралії

Причину смерті Ворд офіційно не розкрили. У заяві спортивних організацій зазначається, що вона була однією з найяскравіших бігунок свого покоління та користувалася великою повагою серед партнерів по команді та тренерів.

У юніорській кар'єрі Наташа здобувала медалі на чемпіонаті шкіл штату Новий Південний Уельс на дистанції 1500 метрів. Після переходу до дорослого спорту вона виборола нагороди студентського чемпіонату Австралії UniSport: у 2023 році стала призеркою в бігу на 1500 метрів, а у квітні 2026 року здобула бронзову медаль у бігу на 800 метрів.

Ворд також брала участь у чемпіонаті Австралії з легкої атлетики 2024 року та регулярно виступала за Sutherland District Athletics Club у літніх і зимових естафетах. Паралельно спортсменка навчалася в Університеті Маккуорі в Сіднеї.

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