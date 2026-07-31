Легендарний колишній гравець збірної Італії Барезі помер після важкої хвороби

Франко Барезі у збірній Італії та "Мілані". Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

З Італії надійшла трагічна звістка. У віці 66 років помер відомий у минулому футболіст Франко Барезі. Він став легендою як "Мілана", так і "скуадри адзурри".

В останні роки Франко Барезі боровся з важким захворюванням, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт "Мілана".

У світі футболу не так вже й багато гравців, які протягом усієї кар’єри виступали лише за один клуб. Франко Барезі є одним із них. У дитинстві він намагався вступити до академії "Інтера", але худорлявого хлопчика визнали занадто слабким, і взяли лише його брата Джузеппе. А ось "Мілан" взяв хлопчика, і в майбутньому про це не пошкодував.

Хто був Барезі в італійському футболі

Він грав на позиції захисника з 1978 по 1997 роки. З "Міланом" Франко Барезі 6 разів перемагав у національному чемпіонаті та ще тричі піднімав над головою Кубок чемпіонів. Він залишився в команді навіть після того, як вона вилетіла до Серії "В". Барезі вирізнявся витривалістю, тактичною грамотністю, непоступливістю в єдиноборствах і мав прізвисько "Імператор Франк" за аналогією з легендарним німцем Францем Беккенбауером.

Коли він завершив кар’єру, "россонері" вивели з обігу номер "6", який футболіст носив на спині.

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У складі збірної Італії Франко Барезі став чемпіоном світу 1982 року, але не поїхав на турнір 1986 року через конфлікт із тренером Енцо Беарзотом. Захисник повернувся до складу на чемпіонаті світу 1994 року. Разом із Роберто Баджо він став одним із тих, хто не забив пенальті у фінальній серії післяматчевих пенальті проти збірної Бразилії.

У середині 2005 року Франко Барезі переніс операцію з видалення пухлини в легені, після якої так і не зміг відновитися.

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