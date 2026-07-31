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Главная Спорт Легенда Милана и сборной Италии скончался 66 лет

Легенда Милана и сборной Италии скончался 66 лет

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Дата публикации 31 июля 2026 13:55
Легендарный экс-игрок сборной Италии Барези скончался после тяжелой болезни
Франко Барези в сборной Италии и Милане. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Трагическое известие пришло из Италии. В возрасте 66 лет скончался известный в прошлом футболист Франко Барези. Он стал легендой и "Милана", и "скуадры адзурры". 

В последние годы Франко Барези боролся с тяжелым заболеванием, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "Милана". 

В мире футбола не так уж много игроков, которые на протяжение всей карьеры выступали только за один клуб. Франко Барези является одним из них. В детстве он пробовал поступить в академии "Интера", но щуплого мальчика посчитали слишком слабым, и взяли только его брата Джузеппе. А вот "Милан" забрал паренька, и в будущем об этом не пожалел. 

Кем был Барези в итальянском футболе 

Он выступал на позиции защитника с 1978 по 1997 годы. С "Миланом" Франко Барези 6 раз побеждал в национальном первенстве и еще трижды поднимал над головой Кубок чемпионов. Он остался в команде даже после того, как она вылетела в Серию "В". Барези отличался выносливостью, тактической грамотностью, неуступчивостью в единоборствах и носил прозвище "Император Франк" по аналогии с легендарным немцем Францем Беккенбауэром.

Когда он завершил карьеру, "россонери" вывели из обращения номер "6", который носил на спине футболист. 

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Франко Барези и Папа Бенедикт XVI. Фото: Reuters

В составе сборной Италии Франко Барези стал чемпионом мира-1982, но не поехал на турнир в 1986 году из-за конфликта с тренером Энцо Беарзотом. Защитник вернулся в состав на чемпионате мира 1994-го года. Вместе с Роберто Баджо он стал одним из тех, кто не забил пенальти в финальной послематчевой серии против сборной Бразилии. 

В середине 2005 года Франко Барези перенес операцию по удалению опухоли в легком, после которой так и не смог восстановиться. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что легкоатлетка Ярослава Магучих тратит почти все призовые на подготовку к новым турнирам. 

Также Новини.LIVE сообщали, почему Юлия Левченко не сможет принять участия в летнем чемпионате Европы по прыжкам в высоту. 

Милан Сборная Италии по футболу Франко Барези
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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