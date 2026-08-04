В Австралии скончалась 21-летняя легкоатлетка Наташа Уорд

Наташа Ворд. Фото: Sutherland District Athletics Club/Facebook

Австралийская легкоатлетка Наташа Уорд скончалась в возрасте 21 года. Спортсменка специализировалась на беге на средние дистанции и считалась одной из самых перспективных молодых легкоатлеток Австралии.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на совместное заявление NSW Athletics.

Умерла одна из самых перспективных легкоатлеток Австралии

Причину смерти Ворд официально не раскрыли. В заявлении спортивных организаций отмечается, что она была одной из самых ярких бегуний своего поколения и пользовалась большим уважением среди партнеров по команде и тренеров.

В юниорской карьере Наташа завоевывала медали на чемпионате школ штата Новый Южный Уэльс на дистанции 1500 метров. После перехода во взрослый спорт она завоевала награды студенческого чемпионата Австралии UniSport: в 2023 году стала призеркой в беге на 1500 метров, а в апреле 2026 года завоевала бронзовую медаль в беге на 800 метров.

Уорд также участвовала в чемпионате Австралии по лёгкой атлетике 2024 года и регулярно выступала за Sutherland District Athletics Club в летних и зимних эстафетах. Параллельно спортсменка училась в Университете Маккуори в Сиднее.

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