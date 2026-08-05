Топ-5 кандидатів на заміну Інфантіно на посаді президента ФІФА

Джанні Інфантіно та Александер Чеферін. Фото: Reuters Фотоколаж: Новини.LIVE

Наразі є п'ять головних кандидатів, які можуть замінити Джанні Інфантіно на посаді президента ФІФА. Серед претендентів — керівники провідних футбольних організацій та президент французького клубу "ПСЖ".

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Marca.

Джанні Інфантіно. Фото: Reuters

Кандидати на посаду Інфантіно

До переліку можливих кандидатів увійшли президент "ПСЖ" та голова Європейської ради футбольних клубів Нассер Аль-Хелаїфі, президент КОНКАКАФ і віцепрезидент ФІФА Віктор Монтальяні, президент УЄФА Александер Чеферін, президент Азійської футбольної конфедерації шейх Салман бін Ібрагім Аль-Халіфа, а також очільник Африканської конфедерації футболу Патріс Мотсепе.

На думку джерела, найбільш реальним претендентом є Монтальяні. Канадський функціонер уже обіймає посаду віцепрезидента Ради ФІФА, добре знайомий із внутрішньою структурою організації та має значний досвід роботи у міжнародному футболі.

Процедура виборів президента ФІФА вже визначена. Національні футбольні асоціації можуть висувати кандидатів до 18 листопада 2026 року. Кожному претенденту необхідно отримати підтримку щонайменше п'яти національних федерацій.

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