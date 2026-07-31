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Головна Спорт КОНКАКАФ готова бойкотувати ФІФА разом з УЄФА: подробиці скандалу

КОНКАКАФ готова бойкотувати ФІФА разом з УЄФА: подробиці скандалу

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2026 10:21
Чемпіонати світу без європейських збірних: УЄФА та КОНКАКАФ виступили проти ФІФА
Джанні Інфантіно та Александер Чеферін (ліворуч), президент КОНКАКАФ Віктор Монтальяні (праворуч). Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Ідея президента ФІФА Джанні Інфантіно щодо продажу частини прав на чемпіонати світу приватним інвесторам не користується популярністю у світі футболу. УЄФА виступила категорично проти такого рішення. Пізніше те саме зробила й КОНКАКАФ.

Європейські та американські команди можуть бойкотувати чемпіонат світу, повідомляють Новини.LIVE.

Усі 55 національних футбольних асоціацій Європи, які входять до УЄФА, проголосували проти ідеї Джанні Інфантіно. Потім те саме зробила й 41 асоціація Конфедерації Північної та Центральної Америки та Карибських островів (КОНКАКАФ). Усі вони категорично виступили проти продажу часток у чемпіонаті світу приватним інвесторам.

Джанни Инфантино и Дональд Трамп
Джанні Інфантіно та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Як це може змінити футбол

Комерціалізація спорту може досягти найвищої точки під час президентського терміну Джанні Інфантіно у ФІФА. Це подобається далеко не всім федераціям, які можуть втратити частину фінансової вигоди та свобод. Все це може призвести до того, що європейські та американські збірні бойкотуватимуть участь у чемпіонатах світу. Поки що це рішення не підтвердили представники Африки та Південної Америки.

Однак Джанні Інфантіно поки що не відмовився від планів організувати "FIFA Forward Enterprise (FFE)" з капіталом у 20 млрд доларів. Правами на чемпіонати світу володітимуть приватні інвестори, частина яких пов’язана з президентом ФІФА Дональдом Трампом. Протистояння у світовому футболі стає дедалі серйознішим.

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УЄФА Джанні Інфантіно ФІФА
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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