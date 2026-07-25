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Головна Спорт МОК допоміг президенту ФІФА уникнути відповідальності через серйозне звинувачення

МОК допоміг президенту ФІФА уникнути відповідальності через серйозне звинувачення

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2026 11:01
МОК вирішив не карати Інфантіно за підтримку Трампа
Президент ФІФА Джанні Інфантіно та голова МОК Кірсті Ковентрі. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Правозахисна організація FairSquare подала до МОК скаргу на президента ФІФА Джанні Інфантіно. Його звинуватили у тісних дружніх стосунках із Дональдом Трампом, що могло вплинути на рішення чиновника. Під час ЧС-2026 він неодноразово фігурував у різних скандалах.

Однак у МОК ухвалили рішення не розглядати цю скаргу, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на France24.

Голова ФІФА Джанні Інфантіно зазнав низки нападів через неоднозначні рішення під час Чемпіонату світу з футболу. Він неодноразово демонстрував підтримку президенту США Дональду Трампу, через що виникали скандальні ситуації, які впливали на хід чемпіонату світу. МОК отримала скаргу на керівництво ФІФА.

Джанни Инфантино
Луїс Де Ла Фуенте, Джанні Інфантіно та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Інфантіно нічого не загрожує

Представники FairSquare стверджують, що поведінка голови ФІФА, зокрема під час чемпіонату світу з футболу, суперечить правилам МОК і порушує статут організації. Однак Комісія з етики Комітету детально вивчила скаргу й несподівано дійшла висновку, що це питання не входить до її компетенції.

Джанні Інфантіно також є членом МОК, а отже, на нього поширюється дія хартії Комітету. В організації послалися на те, що відповідно до Олімпійської хартії міжнародні спортивні федерації є незалежними. Це означає, що вони мають право самостійно здійснювати управління на власний розсуд.

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Дональд Трамп Джанні Інфантіно МОК
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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