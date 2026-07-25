Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт МОК помог президенту ФИФА избежать ответственности из-за серьезного обвинения

МОК помог президенту ФИФА избежать ответственности из-за серьезного обвинения

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 11:01
МОК решил не наказывать Инфантино за поддержку Трампа
Президент ФИФА Джанни Инфантино и глава МОК Кирсти Ковентри. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Правозащитная организация FairSquare подала в МОК жалобу на президента ФИФА Джанни Инфантино. Его обвинили в тесной дружбе с Дональдом Трампом, что могло повлиять на решения чиновника. Во время ЧМ-2026 он неоднократно фигурировал в разных скандалах. 

Однако в МОК приняли решение эту жалобу не рассматривать, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на France24

Глава ФИФА Джанни Инфантино подвергся серии нападок благодаря неоднозначным решениям во время Кубка Мира по футболу. Он неоднократно демонстрировал поддержку президенту США Дональду Трампу, из-за чего возникали скандальные ситуации, которые влияли на ход Мундиаля. МОК получила жалобу на руководство ФИФА. 

Джанни Инфантино
Луис Де Ла Фуэнте, Джанни Инфантино и Дональд Трамп. Фото: Reuters 

Инфантино ничего не угрожает 

Представители FairSquare утверждают, что поведение главы ФИФА, в том числе во время чемпионата мира по футболу, противоречит правилам МОК и нарушает хартию организации. Однако Комиссия по этике Комитета подробно изучила жалобу и неождиданно пришла к выводу, что этот вопрос не входит в ее компетенцию. 

Джанни Инфантино тоже является членом МОК, а значит и на него распространяется действие хартии Комитета. В организации сослались на то, что в соответствии с Олимпийской хартией международные спортивные федерации независимы. Это означает, что они имеют право самостоятельно осуществлять управление по собственному ведому. 

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что форвард сборной Франции Килиан Мбаппе стал главным претендентом на "Золотой мяч". 

Ранее Новини.LIVE цитировали Артема Милевского, который назвал главную причину проблем в игре киевского "Динамо".

Дональд Трамп Джанни Инфантино МОК
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации