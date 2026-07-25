МОК решил не наказывать Инфантино за поддержку Трампа

Президент ФИФА Джанни Инфантино и глава МОК Кирсти Ковентри. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Правозащитная организация FairSquare подала в МОК жалобу на президента ФИФА Джанни Инфантино. Его обвинили в тесной дружбе с Дональдом Трампом, что могло повлиять на решения чиновника. Во время ЧМ-2026 он неоднократно фигурировал в разных скандалах.

Однако в МОК приняли решение эту жалобу не рассматривать, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на France24.

Глава ФИФА Джанни Инфантино подвергся серии нападок благодаря неоднозначным решениям во время Кубка Мира по футболу. Он неоднократно демонстрировал поддержку президенту США Дональду Трампу, из-за чего возникали скандальные ситуации, которые влияли на ход Мундиаля. МОК получила жалобу на руководство ФИФА.

Луис Де Ла Фуэнте, Джанни Инфантино и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Инфантино ничего не угрожает

Представители FairSquare утверждают, что поведение главы ФИФА, в том числе во время чемпионата мира по футболу, противоречит правилам МОК и нарушает хартию организации. Однако Комиссия по этике Комитета подробно изучила жалобу и неождиданно пришла к выводу, что этот вопрос не входит в ее компетенцию.

Джанни Инфантино тоже является членом МОК, а значит и на него распространяется действие хартии Комитета. В организации сослались на то, что в соответствии с Олимпийской хартией международные спортивные федерации независимы. Это означает, что они имеют право самостоятельно осуществлять управление по собственному ведому.

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