Інфантіно спричинив скандал, спробувавши продати права на чемпіонати світу

Джанні Інфантіно та Дональд Трамп. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

У найближчому майбутньому чемпіонати світу з футболу можуть стати ще більш комерційним проєктом. Президент ФІФА Джанні Інфантіно планує продати частки в турнірі приватним інвесторам. Цей намір обговорювався з людьми, наближеними до адміністрації Дональда Трампа.

УЄФА різко розкритикувала цю ідею Інфантіно, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The Times.

Президенту ФІФА Джанні Інфантіно спала на думку нова ідея щодо комерціалізації чемпіонатів світу. Він хоче продати рівні частки в організації майбутніх турнірів приватним інвесторам. За задумом голови Федерації, це може в рази збільшити доходи організації та сприяти розвитку футболу в усьому світі.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно. Фото: Reuters

А що тут до цього Трамп?

Джанні Інфантіно не відмовився від ідеї збільшити кількість учасників майбутніх турнірів до 64 команд. Він збирається продати частки у Мундіалі за допомогою нової компанії, яка буде спеціально створена для цього проєкту. Президент ФІФА вже підписав попередні контракти з різними структурами, вартість яких оцінюється у понад 17 млрд євро.

Згідно з ідеєю Інфантіно, ФІФА збереже контрольний пакет акцій, а приватні інвестори зможуть придбати міноритарні частки на мільярди євро. Процес відбуватиметься за участю банку JP Morgan. Президент США Дональд Трамп є ще однією зацікавленою стороною в цій операції. Радники політика вже консультували його щодо цього проєкту. Потенційні покупці можуть бути пов’язані з главою Білого дому.

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Реакція світу на ідею Інфантіно

Головним противником ідеї президента ФІФА виявилася УЄФА. Там зазначили, що такий проєкт переходить межу, яку керівні органи футболу ніколи не повинні переступати. Європейський Союз закликав усі національні асоціації виступити проти наміру Джанні Інфантіно.

"Так само повинні поставитися до цього всі зацікавлені сторони: ліги, клуби, гравці, вболівальники, уряди та кожен, кому небайдуже майбутнє футболу. Душа та система управління футболом — це не той актив, яким можна торгувати, особливо за повної відсутності прозорості в питанні про те, хто отримає фінансову вигоду. Ніхто з нас не є власником футболу. Не можна дозволити ФІФА ним торгувати", — йдеться в повідомленні УЄФА.

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