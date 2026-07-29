Инфантино спровоцировал скандал попыткой продать права на чемпионаты мира

Джанни Инфантино и Дональд Трамп. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

В ближайшем будущем чемпионаты мира по футболу могут стать еще более коммерческим проектом. Президент ФИФА Джанни Инфантино планирует продать доли в турнире частным инвесторам. Намерение обсуждался с людьми, близкими к администрации Дональда Трампа.

УЕФА резко раскритиковала эту идею Инфантино, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Times.

Президенту ФИФА Джанни Инфантино пришла новая идея по поводу коммерциализации Кубков Мира. Он хочет продать равные доли в организации будущих турниров частным инвесторам. По идее главы Федерации, это может кратно увеличить доходы организации и способствовать развитию футбола по всему миру.

Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото: Reuters

Причем тут Трамп

Джанни Инфантино не отказался от идеи увеличить количество участников будущих турниров до 64 команд. Он собирается продать доли Мундиаля с помощью новой компании, которая будет специально создана под этот проект. Президент ФИФА уже подписал предварительные контракты с разными структурами, которые оцениваться более чем в 17 млрд евро.

Согласно идее Инфантино, ФИФА сохранит контрольный пакет акций, а частные инвесторы смогут приобрести миноритарные доли на миллиарды евро. Процесс будет проходить при участии банка JP Morgan. Президент США Дональд Трамп является еще одним заинтересованным лицом в этой операции. Советники политики уже консультировали его по поводу этого проекта. Потенциальные покупатели могут быть связаны с главой Белого дома.

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Реакция мира на идею Инфантино

Главный противником идеи президента ФИФА оказалмя УЕФА. Там отметили, что такой проект переходит черту, которую руководящие органы футбола никогда не должны переступать. Европейский Союз призвал все национальные ассоциации выступить против намерения Джанни Инфантино.

"Так же должны отнестись к этому все заинтересованные стороны: лиги, клубы, игроки, болельщики, правительства и каждый, кому небезразлично будущее футбола. Душа и система управления футболом — не тот актив, которым можно торговать, особенно при полном отсутствии прозрачности в вопросе о том, кто получит финансовую выгоду. Никто из нас не является владельцем футбола. Нельзя позволить ФИФА им торговать", — гласит сообщение УЕФА.

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