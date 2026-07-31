Чемпионаты мира без европейских сборных: УЕФА и КОНКАКАФ выступили против ФИФА

Джанни Инфантино и Александр Чеферин (слева), президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни (справа). Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Идея президента ФИФА Джанни Инфантино о том, чтобы продать часть прав на чемпионаты мира частным инвесторам, не пользуется популярностью в мире футбола. УЕФА выступил категорически против такого решения. Позже то же самое сделала и КОНКАКАФ.

Европейские и американские команды могут бойкотировать Мундиаль, сообщают Новини.LIVE.

Все 55 национальных футбольных ассоциаций Европы, которые входят в УЕФА, проголосовали против идеи Джанни Инфантино. Затем то же самое сделала и 41 ассоциация Конфедерации Северной и Центральной Америки и Карибских островов (КОНКАКАФ). Все они выступили категорически против продажи долей в чемпионате мира частным инвесторам.

Джанни Инфантино и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Как это может изменить футбол

Коммерциализация спорта может достигнуть наивысшей точки во время президентского срока Джанни Инфантино в ФИФА. Это нравится далеко не всем федерациям, которые могут потерять часть финансовой выгоды и свобод. Все это может привести к тому, что европейские и американские сборные бойкотируют участие на чемпионатах мира. Пока это решение не подтвердили представители Африки и Южной Америки.

Однако Джанни Инфантино пока не отказался от планов организовать "FIFA Forward Enterprise (FFE)" с капиталом в 20 млрд долларов. Правами на чемпионаты мира будут владеть частные инвесторы, часть которых аффилирована с президентом ФИФА Дональдом Трампом. Противостояние в мировом футболе становится все более серьезным.

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