Топ-5 кандидатов на замену Инфантино на посту президента ФИФА

Джанни Инфантино и Александр Чеферин. Фото: Reuters Фотоколлаж: Новини.LIVE

На данный момент есть пять основных кандидатов, которые могут заменить Джанни Инфантино на посту президента ФИФА. Среди претендентов — руководители ведущих футбольных организаций и президент французского клуба "ПСЖ".

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Marca.

Джанни Инфантино. Фото: Reuters

Кандидаты на пост Инфантино

В список возможных кандидатов вошли президент «ПСЖ» и председатель Европейского совета футбольных клубов Нассер Аль-Хелаифи, президент КОНКАКАФ и вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни, президент УЕФА Александр Чеферин, президент Азиатской футбольной конфедерации шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа, а также глава Африканской футбольной конфедерации Патрис Мотсепе.

По мнению источника, наиболее реальным претендентом является Монтальяни. Канадский функционер уже занимает должность вице-президента Совета ФИФА, хорошо знаком с внутренней структурой организации и имеет значительный опыт работы в международном футболе.

Процедура выборов президента ФИФА уже определена. Национальные футбольные ассоциации могут выдвигать кандидатов до 18 ноября 2026 года. Каждому претенденту необходимо получить поддержку не менее пяти национальных федераций.

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