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Головна Спорт У Челсі показали нове відео з радісним Мудриком

У Челсі показали нове відео з радісним Мудриком

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2026 15:10
Повернення Мудрика до Челсі: з'явилося нове відео з українцем
Михайло Мудрик з партнерами по команді. Фото: "Челсі"/кадр з відео Фотоколаж: Новини.LIVE

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик повернувся до тренувань з командою. Сталося це після того, як закінчилася дискваліфікація за провалений допінг-тест.

У "Челсі" ця новина одразу сколихнула вболівальників, а повернення українця стало найбільш обговорюваною подією, повідомив портал Новини.LIVE.

Камери полюють за Мудриком

Після повернення українця на поле за ним почали стежити камери клубної пресслужби. У свіжій публікації в соцмережах у "Челсі" показали, як Мудрик з посмішкою йде на тренування в Гонконзі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наступний матч лондонський клуб проведе проти туринського "Ювентуса" — контрольний матч заплановано на 5 серпня. Якщо тренерський штаб визнає, що Мудрик набрав належні фізичні кондиції, українець зможе вийти на поле.

Наразі 25-річний Мудрик має чинний контракт із "Челсі" до 30 червня 2031 року. До відсторонення Михайло провів за клуб 73 матчі, у яких забив десять м’ячів та віддав 11 результативних передач.

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Мудрик раніше також грав за донецький "Шахтар", київський "Арсенал" і чернігівську "Десну".

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що французькі фанати зустріли Іллю Забарного на його автівці.

Також Новини.LIVE писав, що історія із запрошенням Ліонеля Мессі на весілля Кріштіану Роналду отримала новий поворот після розкриття деталей.

Михайло Мудрик Челсі українські легіонери (футбол)
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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