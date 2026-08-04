Возвращение Мудрика в Челси: появилось новое видео с украинцем

В Челси показали новое видео с радостным Мудриком
Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик вернулся к тренировкам с командой. Это произошло после того, как истекла дисквалификация за проваленный допинг-тест.
В "Челси" эта новость сразу же всколыхнула болельщиков, а возвращение украинца стало самым обсуждаемым событием, сообщил портал Новини.LIVE.
Камеры следят за Мудриком
После возвращения украинца на поле за ним начали следить камеры клубной пресс-службы. В свежей публикации в соцсетях в "Челси" показали, как Мудрик с улыбкой идет на тренировку в Гонконге.
Следующий матч лондонский клуб проведет против туринского "Ювентуса" — товарищеский матч запланирован на 5 августа. Если тренерский штаб сочтет, что Мудрик набрал необходимую физическую форму, украинец сможет выйти на поле.
В настоящее время у 25-летнего Мудрика действует контракт с "Челси" до 30 июня 2031 года. До отстранения Михаил провел за клуб 73 матча, в которых забил десять голов и отдал 11 результативных передач.
Ранее Мудрик также играл за донецкий "Шахтер", киевский "Арсенал" и черниговскую "Десну".
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